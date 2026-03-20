Από κουπέπια μέχρι κόλλυβα - Η κυπριακή κουζίνα φτάνει στην Σεβίλλη

Kουπέπια, αμυγδαλωτά, ραβιόλες και κόλλυβα προετοίμασαν περίπου 80 άτομμα που συμμετείχαν σε μαθήματα κυπριακής μαγειρικής στη Σεβίλλη της Ισπανίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συνδέονται με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε διάστημα δύο εβδομάδων πραγματοποιήθηκαν πέντε μαθήματα, (10, 12, 16, 17 και 19 Μαρτίου 2026) στο Joint Research Centre (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά την κυπριακή γαστρονομία.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες προετοίμασαν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κυπριακής παράδοσης, όπως κουπέπια, αμυγδαλωτά, ραβιόλες και κόλλυβα, ενώ γνώρισαν επίσης αγαπημένα συνοδευτικά και μεζέδες, όπως ταλαττούρι, ταχίνι και ελιές τσακιστές. «Μέσα από τη διαδικασία της παρασκευής, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή όχι μόνο με τις γεύσεις, αλλά και με τις ιστορίες και τις παραδόσεις που συνοδεύουν αυτά τα πιάτα στην κυπριακή κουλτούρα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν θετικά και οτι εστίασαν ιδιαίτερα στην αυθεντικότητα των γεύσεων και στη συνολική εμπειρία, σαν ένα μικρό ταξίδι στην Κύπρο.«Η δράση λειτούργησε ως ζωντανός πρεσβευτής της Κύπρου και της κυπριακής κουζίνας, προβάλλοντας με αυθεντικό τρόπο την ταυτότητα και τις παραδόσεις του νησιού», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αναφέρεται, ακόμμα, ότι η πρωτοβουλία αυτή οργανώθηκε εξ ολοκλήρου σε εθελοντική βάση, αποτελώντας μια προσπάθεια που γεννήθηκε από την αγάπη των διοργανωτών για την Κύπρο και την επιθυμία τους να μοιραστούν την κουλτούρα και τη γαστρονομική της ταυτότητα με τη διεθνή κοινότητα. Τα μαθήματα δίδαξε η Άνδρη Λεωνίδου, μεταφέροντας στους συμμετέχοντες τεχνικές και πρακτικές της κυπριακής κουζίνας. Τη σύλληψη και τον συντονισμό της δράσης είχε ο Τρύφωνας Χρίστου, ενώ τον σχεδιασμό των αφισών επιμελήθηκε η María José Fernández de Ossó Fuentes από τη Σεβίλλη. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των JRC COPAS Seville, Agrose (Οικογένεια Τσολάκη), Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ και των υπεραγορών Σκλαβενίτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ