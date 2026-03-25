Πεντανόστιμος, τραγανός μπακαλιάρος σκορδαλιά, κατάλληλος για να συντροφεύσει τα γεύματά σας την 25η Μαρτίου και όχι μόνο. 'Ενα ακόμη #musttry από τον chef Γιώργο Τσούλη!

Υλικά

800 γρ. μπακαλιάρο, χωρίς κόκαλα και χωρίς δέρμα

Αλεύρι γ.ο.χ., για το πανάρισμα του μπακαλιάρου

Αλάτι

Ηλιέλαιο, για το τηγάνισμα

Για το κουρκούτι 500 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

500 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. 300 ml σόδα,

αναψυκτικο

400 ml μπύρα, ξανθιά

2 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

Αλάτι

Για τη σκορδαλιά

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κυβάκια

5-6 σκ. σκόρδο

200 ml ελαιόλαδο

150 ml ζωμό, από το βράσιμο της ουράς του μπακαλιάρου

Αλάτι

Πιπέρι

Εκτέλεση

Για τη σκορδαλιά

1 Κόβουμε την ουρά από το φιλέτο μπακαλιάρου, γεμίζουμε ένα μικρό κατσαρολάκι με αρκετό νερό, τη ρίχνουμε μέσα και την αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά σε μέτρια φωτιά, ώστε να δώσει γεύση στο νερό.

2 Αφαιρούμε το ψάρι από την κατσαρόλα και κρατάμε τα 150 ml νερό.

3 Τοποθετούμε μία κατσαρόλα με αρκετό αλατισμένο νερό σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τις πατάτες και τις βράζουμε για περίπου 20-25 λεπτά. Μόλις μαλακώσουν πάρα πολύ καλά, τις σουρώνουμε και τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ.

4 Στο ίδιο μπολ, προσθέτουμε το σκόρδο και το λάδι. Χτυπάμε με ένα ραβδομπλέντερ, μέχρι να πολτοποιηθούν.

5 Προσθέτουμε τα 150 ml νερού που κρατήσαμε από τον μπακαλιάρο, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε πάλι με το ραβδομπλέντερ, μέχρι το μείγμα μας να γίνει εντελώς λείο και κρεμώδες. Διορθώνουμε το αλάτι και πιπέρι αν χρειαστεί, και την αφήνουμε στην άκρη.

Για το κουρκούτι

6 Σε ένα μεγάλο μπολ, ρίχνουμε το αλεύρι, τη σόδα, τη μπύρα, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ και αλάτι. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χειρός, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και το αφήνουμε στην άκρη.

Για τον μπακαλιάρο

7 Τοποθετούμε μια κατσαρόλα με αρκετό ηλιέλαιο σε δυνατή φωτιά. Μόλις ζεσταθεί αρκετά, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στο μέτριο.

8 Σε ένα μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι με λίγο αλάτι, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και πανάρουμε καλά τα φιλέτα του μπακαλιάρου, από όλες τις πλευρές.

9 Βουτάμε τα παναρισμένα φιλέτα μπακαλιάρου μέσα στο κουρκούτι, μέχρι να καλυφθούν εντελώς.

10 Τηγανίζουμε το μπακαλιάρο για 5-6 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει το κουρκούτι, να γίνει τραγανό και να πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

11 Μόλις είναι έτοιμος ο μπακαλιάρος, τον μεταφέρουμε σε ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί.

12 Σερβίρουμε τον μπακαλιάρο ζεστό, συνοδεύοντας με τη σκορδαλιά.