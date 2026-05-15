Ο IMEC στο επίκεντρο της επίσκεψης Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ινδία, λέει ο ΚΕ

Ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Ινδία, στις 20-23 Μαΐου.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Προεδρικό, ερωτηθείς ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, για το τι αναμένεται από το επερχόμενο ταξίδι του Προέδρου στην Ινδία, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πέρα των αρμόδιων Υπουργών, που έχουν συναφή χαρτοφυλάκια με τους στόχους της επίσκεψης, θα συνοδεύεται και από επιχειρηματική αποστολή, στο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών σχέσεων αυτών των δύο χωρών».

Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες έχουν ιστορικά πολύ στενές σχέσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια «βλέπουμε μία σημαντική αναβάθμιση και πολύ περισσότερο μία προοπτική σημαντικής αναβάθμισης περαιτέρω αυτών των σχέσεων».

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, εντάσσεται ο διάδρομος IMEC (Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης), τον οποίο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε ως «φιλόδοξο σχεδιασμό», στον οποίον η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να διαδραματίσει ρόλο ως πύλη εισόδου-εξόδου, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά πολύ περισσότερο διπλωματικά και πολιτικά.

«Είναι γνωστό ότι στο επίκεντρο όλων των επαφών μας το τελευταίο διάστημα βρίσκεται εκ των πραγμάτων η συζήτηση για τον διάδρομο IMEC και ο καταλυτικός ρόλος που η Κύπρος, μαζί με άλλα μεσογειακά κράτη, μπορεί να διαδραματίσει στην υλοποίηση και στην εφαρμογή του».

Εξάλλου, είπε, είναι σχετικές και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και τα έργα τα οποία προωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ως προς τη συνάφεια τους με τον διάδρομο IMEC, ως προς τις εφοδιαστικές αλυσίδες και όχι μόνο.

«Ως εκ τούτου θα έχει τη δική της αξία και σημασία, η συζήτηση, και, πολύ περισσότερο, η προώθηση των όσων θα συζητηθούν σε αυτή την επίσκεψη».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισήμανε ότι αυτό που θέλει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε κάθε επίσκεψη είναι να συνοδεύονται από μία συγκεκριμένη και λεπτομερή καταγραφή των παραδοτέων που συμφωνούνται, μαζί με χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. «Νομίζω πλέον είναι αντιληπτή η ταχεία υλοποίηση διμερών συμφωνιών, μεγάλης σημασίας και αξίας για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές εκ των οποίων έχουμε δει στην πράξη ότι δεν είναι απλά κάποια κομμάτια χαρτί, αλλά έχουν αξία, έχουν ουσία, έχουν μεγάλη σημασία για την ίδια την υπόσταση της χώρας μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ