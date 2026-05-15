Ο άλλος Ακύλας για τον οποίο αγωνιζόταν ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος

Χαιρετισμούς στην Πρίσκιλλα και τον Ακύλα» και όχι, δεν είναι κάποια επιστολή ενός θαυμαστή του Ακύλα που του εύχεται για τον τελικό του Σαββάτου. Είναι από την Αγία Γραφή και πιο συγκεκριμένα από τον Απόστολο Παύλο. Πριν τον Ακύλα που σαρώνει στα charts (και τη σκηνή), υπήρχε ένας άλλος Ακύλας που έζησε αιώνες πριν και θεωρείται από τους πρώτους αγίους της Χριστιανοσύνης.

Ένας Ακύλας χωρίς σκουφί και μπότες

Πίνακας που αναπαριστά τον Ακύλα και την Πρισκίλλα | Wikipedia

Ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα ήταν ένα ζευγάρι Ιουδαίων από τον Πόντο. Έμεναν κι εργάζονταν μαζί. Ζούσαν τον πρώτο καιρό στη Ρώμη και στη συνέχεια, κατά την περίοδο των διωγμών, έφυγαν για την Κόρινθο. Σύμφωνα με τη διήγηση των Πράξεων των Αποστόλων, του βιβλίου της Καινής Διαθήκης που περιγράφει τα γεγονότα μετά την Ανάσταση, ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στην Κόρινθο και γνωρίστηκε με τον Ακύλα καθώς ασκούσαν το ίδιο επάγγελμα ως σκηνοποιοί (κατασκεύαζαν ειδικά υφάσματα για σκηνές). Το ζεύγος φιλοξένησε τον Παύλο για 16 μήνες περίπου βοηθώντας τον στην αποστολή του.

Όταν εκείνος έφυγε για τη Μικρά Ασία, τον ακολούθησαν και έγιναν και εκείνοι απόστολοι. Όπως αναφέρει ο Παύλος, υπέφεραν αρκετά εξαιτίας της μανίας των ειδωλολατρών. Εντέλει, οι δυο τους επέστρεψαν στη Ρώμη όπου εκεί βρήκαν μαρτυρικό θάνατο δι' αποκεφαλισμού.

Ο Ορθόδοξος Βαλεντίνος

Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 που σαν άλλος τυφώνας ο αρχιεπίσκοπος Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος προσπαθούσε να βάλει τα δύο πόδια της κοινωνίας σε ένα πολύ ορθόδοξο παπούτσι. Με τις βιτρίνες να γεμίζουν από όλα τα μπιχλιμπίδια για την (αρκετά εμπορική) γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, ο Χριστόδουλος σε μια προσπάθεια να «σπάσει» αυτό που θεωρούσε δυτικές επιρροές, πρότεινε έναν ορθόδοξο εορτασμό του έρωτα. Η πρόταση αφορούσε τη γιορτή του Αγίου Υακίνθου, το πρόβλημα όμως ήταν πως αυτή η γιορτή έπεφτε το καλοκαίρι.

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος | eurokinissi

Μέσω του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο τότε αρχιεπίσκοπος πρότεινε στα ζευγάρια αντί να γιορτάζουν έναν ξενόφερτο άγιο, να γιορτάζουν το ζεύγος αγίων Ακύλα και Πρίσκιλλα που η γιορτή τους είναι στις 13 Φεβρουαρίου. Ο Χριστόδουλος έδωσε έναν δικό του αγώνα για να απομακρύνει τον δυτικόφερτο Άγιο Βαλεντίνο αλλά όπως φαίνεται, δεν τα κατάφερε.

