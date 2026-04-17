Αυτή η πατατοσαλάτα με αυγά του chef Γιώργου Τσούλη είναι απλή, χορταστική και πάντα νόστιμη! Με βελούδινες πατάτες και αυγά, είναι ιδανική για συνοδευτικό ή ελαφρύ γεύμα. Φτιάχνεται εύκολα και ταιριάζει σε κάθε τραπέζι, από καθημερινό μέχρι μπουφέ.

Υλικά

4 πατάτες, μέτριες

2 lt νερό

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

40 γρ. αγγουράκι πίκλα, ψιλοκομμένο

4 αυγά, medium, σε θερμοκρασία δωματίου

1 κ.σ. μουστάρδα, Dijon

1 κ.σ. ξύδι, από λευκό κρασί

250 γρ. μαγιονέζα

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε μία μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τις πατάτες, 2 λίτρα νερό και μια κουταλιά της σούπας αλάτι. Βράζουμε για 20-30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. Έπειτα τις αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς και τις ξεφλουδίζουμε.

2Τοποθετούμε μία βαθιά κατσαρόλα γεμάτη νερό σε δυνατή φωτιά. Μόλις πάρει βράση, βάζουμε τα αυγά και τα βράζουμε για 8 λεπτά. Όταν είναι έτοιμα, τα κρυώνουμε κάτω από τρεχούμενο νερό. Τα καθαρίζουμε από τα τσόφλια, τα κόβουμε σε χοντρά κομμάτια, τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ και τα αφήνουμε στην άκρη.

3Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τις πατάτες και με ένα πιρούνι τις σπάμε σε μικρά κομμάτια.

4Προσθέτουμε το κρεμμύδι, τον άνηθο, το μαϊντανό, το σχοινόπρασο, το αγγουράκι πίκλα, τα ψιλοκομμένα αυγά, τη μουστάρδα, το ξύδι, τη μαγιονέζα, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε.