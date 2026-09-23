Φειδίας: «Μία φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει» - Μετατρέπει σε "challenge" την καταβολή του προστίμου των 6 χιλ. ευρώ

Απειλητικά μηνύματα σε βάρος του λαμβάνει σε τακτική βάση ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα Μεσημέρι».

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο αισθάνεται ότι κινδυνεύει, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι δέχεται συχνά απειλές μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο αποτελεί σχεδόν καθημερινό φαινόμενο για πρόσωπα με μεγάλη διαδικτυακή παρουσία.

«Μία φορά την εβδομάδα κάποιος απειλεί ότι θα με σκοτώσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν διαθέτει αστυνομική φρουρά, απάντησε αρνητικά, διερωτώμενος αν η Άμεση Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα που δεν έχει ακόμη αστυνομική συνοδεία. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν θεωρεί το συγκεκριμένο ζήτημα επείγον.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής της εκπομπής, Νικήτας Κυριάκου έθεσε επίσης το θέμα του προστίμου των 6.000 ευρώ που επιβλήθηκε για την πλατφόρμα «Agora». Ο Φειδίας Παναγιώτου επιχείρησε αρχικά να μεταθέσει τη συζήτηση για αργότερα, προκειμένου να τοποθετηθεί πρώτα για το έργο GSI, ωστόσο τελικά απάντησε ότι το κατά πόσο θα καταβάλει το πρόστιμο θα το μετατρέψει σε «challenge», εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία του με τον τρόπο που ακολουθήθηκε η διαδικασία και αναφέροντας ότι βρίσκεται σε επαφή με τον δικηγόρο του.

Παράλληλα, η Άμεση Δημοκρατία προέβη σε επίσημη ανακοίνωση από την πλατφόρμα Χ, όπου ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρόκειται για νέο περιστατικό», και δηλώνει πως η απόφαση δεν «δεν διαπιστώνει διαρροή προσωπικών δεδομένων». Επίσης το κόμμα δήλωσε ότι θα προβεί σε αίτημα ακύρωσης της απόφασης με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Σχετικά με το πρόστιμο των €6.000 για την πλατφόρμα Agora, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για νέο περιστατικό. Η υπόθεση εξετάζεται από τον Φεβρουάριο του 2026. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν διαπιστώνει διαρροή προσωπικών δεδομένων, αλλά παράβαση της υποχρέωσης συνεργασίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση της Επιτρόπου. Διαφωνούμε με την απόφαση και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον δικηγόρο μας, κ. Γιάννο Γεωργιάδη. Θα προχωρήσουμε με τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο και αίτημα ακύρωσης της απόφασης. Μέχρι την επίσημη τοποθέτηση του δικηγόρου μας, δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια.

Σχετικά με το πρόστιμο των €6.000 για την πλατφόρμα Agora, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για νέο περιστατικό. Η υπόθεση εξετάζεται από τον Φεβρουάριο του 2026. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν διαπιστώνει διαρροή προσωπικών δεδομένων, αλλά παράβαση της υποχρέωσης συνεργασίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση της Επιτρόπου. Διαφωνούμε με την απόφαση και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον δικηγόρο μας, κ. Γιάννο Γεωργιάδη. Θα προχωρήσουμε με τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο και αίτημα ακύρωσης της απόφασης. Μέχρι την επίσημη τοποθέτηση του δικηγόρου μας, δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια. — Άμεση Δημοκρατία Κύπρου (@AmesiDemocraCY) September 23, 2026

Στη συνέχεια, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στο έργο GSI, μιλώντας για το κόστος, τη βιωσιμότητα και τα δεδομένα που, όπως υποστήριξε, πρέπει να ληφθούν υπόψη στη δημόσια συζήτηση γύρω από το έργο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Άμεσης Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να υλοποιηθούν όσα είχαν υποσχεθεί στους πολίτες.