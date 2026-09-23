Έδωσαν αστυνομική φρουρά στον Μάριο Χαρτσιώτη - Δείτε το έγγραφο (εικόνα)

Ερωτήματα προκαλεί η απόφαση να δοθεί στον τέως Υπουργό Δικαιοσύνης και νυν Επίτροπο Προεδρίας, Μάριο Χαρτσιώτη, αστυνομική φρουρά.

Σύμφωνα με έγγραφο που εξασφάλισε ο «Π», το οποίο υπογράφει ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας Μάριος Αγιώτης, από αύριο, 24/9/2026, ένας υπαστυνόμος και ένας αστυνομικός αναλαμβάνουν καθήκοντα συνοδείας του Επιτρόπου Προεδρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνοδεία ζήτησε ο ίδιος ο κ. Χαρτσιώτης, ενώ για την απόφαση είναι ενήμερο το Προεδρικό.

Να σημειωθεί ότι μόλις χθες, με οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, αποφασίστηκε η κατάργηση, από τις 5 Οκτωβρίου, των αστυνομικών φρουρών των πρώην προέδρων της Βουλής Μάριου Καρογιάν, Δημήτρη Συλλούρη και Γιαννάκη Ομήρου, καθώς και των πρώην Πρώτων Κυριών, Ανδρούλας Βασιλείου και Έλσης Χριστόφια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξάγει έρευνα για τη χρήση κρατικής λιμουζίνας από τον κ. Χαρτσιώτη για τις μετακινήσεις του προς την οικία του στη Λεμεσό, αντί να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του όχημα, καθώς, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, δεν δικαιούτο τη χρήση κρατικού οχήματος για τον συγκεκριμένο σκοπό.