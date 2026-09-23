Στεφάνου: Οι συνταξιούχοι χρειάζονται πραγματική στήριξη και αξιοπρεπές εισόδημα

Πραγματική στήριξη, αξιοπρέπεια και επαρκές εισόδημα χρειάζονται οι συνταξιούχοι, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μιλώντας την Τετάρτη σε ημερίδα του κόμματος στη Λευκωσία για την τρίτη ηλικία.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ στέλνει προς την Κυβέρνηση και ειδικότερα προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη το μήνυμα πως οι συνταξιούχοι «απαιτούν, αξίζουν και χρειάζονται πραγματική στήριξη, όχι λόγια και όχι υποσχέσεις που μένουν αιωρούμενες».

Όπως είπε, η ημερίδα σηματοδοτεί την έναρξη μεγάλης παγκύπριας εκστρατείας για τα προβλήματα, τα αιτήματα, τις ανάγκες και τις ανησυχίες των 180.000 πολιτών της Κύπρου που έχουν περάσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το μήνυμα της εκστρατείας, πρόσθεσε, είναι ότι δεν νοείται σύγχρονο κράτος χωρίς εγγύηση αξιοπρέπειας και ευημερίας για τους άνω των 65 ετών.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημείωσε ότι η σημερινή γενιά ηλικιωμένων εργάστηκε για δεκαετίες για την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο της Κύπρου και ξαναέστησε τη χώρα, την οικονομία και την κοινωνία μετά τον όλεθρο του 1974. Παράλληλα, ανέφερε ότι είναι προς το συμφέρον των νεότερων γενεών να διασφαλίσουν ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με υποδομές, υπηρεσίες, παροχές και πολιτικές που θα εγγυώνται χρόνια αξιοπρέπειας, υγείας και ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, ένας στους τρεις ηλικιωμένους αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας, ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ένας στους πέντε ανθρώπους άνω των 65 ετών βρίσκεται σε ενεργειακή φτώχεια. Η Κύπρος, είπε, δαπανά για τη μακροχρόνια φροντίδα μόλις 0,2% του ΑΕΠ, λιγότερο από το ένα όγδοο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι θέσεις για το συνταξιοδοτικό

Σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο κ. Στεφάνου τόνισε ότι πρέπει να αποκλειστούν η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και η συρρίκνωση των δικαιωμάτων των μελλοντικών συνταξιούχων. «Δεν μπορεί να φορτωθεί στις επόμενες γενιές το κόστος των όποιων αυξήσεων δοθούν σήμερα», ανέφερε.

Τόνισε επίσης την ανάγκη για αξιοπρεπές και επαρκές εισόδημα για κάθε συνταξιούχο. Όπως είπε, το όριο της φτώχειας πρέπει να τοποθετηθεί στα 1.103 ευρώ για 12 συντάξεις, όπως το προσδιορίζει η Στατιστική Υπηρεσία, διαφορετικά χιλιάδες συνταξιούχοι θα παραμείνουν σε πραγματικές συνθήκες φτώχειας.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ζήτησε δίκαιες λύσεις για το πέναλτι του 12% και για τη σύνταξη χηρείας των ανδρών των οποίων οι σύζυγοι απεβίωσαν πριν από το 2018. Παράλληλα, κάλεσε την Κυβέρνηση να διαβεβαιώσει ότι δεν θα μειώσει τη σημερινή συνολική συνεισφορά της προς τους συνταξιούχους, η οποία ανέρχεται σε 180 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να ενισχύσει, και όχι να περιορίσει, τη στήριξη των συνταξιούχων και ότι πρέπει να αυξηθεί η κρατική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων. Ζήτησε ακόμη οδικό χάρτη για την επέκταση των Ταμείων Προνοίας, ώστε να καλύπτουν όλους τους εργαζομένους και όχι μόνο το 27% που καλύπτεται σήμερα στην Κύπρο, όπως συμβαίνει σχεδόν καθολικά σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία.

Παράλληλα, έθεσε την ανάγκη ρύθμισης του κρατικού χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τερματισμό του δανεισμού και σχέδιο αποπληρωμής, ώστε να δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό και να υπάρξουν πρόσθετα έσοδα μέσω συνετής επενδυτικής πολιτικής.

Μακροχρόνια φροντίδα

Για τη μακροχρόνια φροντίδα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η Κύπρος χρειάζεται επειγόντως ολοκληρωμένο, δημόσιο και ποιοτικό σύστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει δομές, υπηρεσίες και προγράμματα κατ’ οίκον, κοινοτικής και ιδρυματικής φροντίδας.

Επικαλούμενος πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για την Κύπρο, είπε ότι, παρότι οι ανάγκες είναι πολύ υψηλές, η χώρα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα δημόσιων δαπανών στην ΕΕ. Πρόσθεσε ότι, ενώ η Κύπρος έχει λάβει σχετική σύσταση, η υλοποίηση προχωρεί αργά και οι προσπάθειες παραμένουν στα σχέδια και στα χαρτιά.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, τα δύο τρίτα των στεγών ηλικιωμένων είναι ιδιωτικά, με το κόστος στις περισσότερες να είναι απαγορευτικό για πολλούς συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Ανέφερε ακόμη ότι οι κρατικές στέγες ηλικιωμένων έχουν αφεθεί να φθίνουν, τα κοινοτικά κέντρα είναι λίγα, οι καταρτισμένοι φροντιστές δυσεύρετοι και τα κριτήρια για το επίδομα κατ’ οίκον φροντίδας αποκλείουν πολλούς συνταξιούχους.

Το ΑΚΕΛ προτείνει γενναία αύξηση της κρατικής δαπάνης για τη μακροχρόνια φροντίδα, ώστε να προσεγγίσει τουλάχιστον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ζητά επίσης μεγαλύτερη κρατική χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη δημιουργία στεγών ηλικιωμένων και κέντρων φροντίδας και απασχόλησης, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, καθώς και αύξηση της χρηματοδότησης προς τα ΣΚΕ.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ακόμη ότι το Σχέδιο Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας Ηλικιωμένων σε Στέγες πρέπει να ενισχυθεί και να διευρυνθεί, ενώ πρέπει να εκσυγχρονιστεί και η σχετική νομοθεσία. Όπως είπε, η ανάγκη εκσυγχρονισμού συζητείται εδώ και 10 χρόνια χωρίς να έχει παρουσιαστεί νομοσχέδιο και, με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ, το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην Επιτροπή Εργασίας τις αμέσως επόμενες μέρες.

Υγεία και ενεργός γήρανση

Τρίτη ενότητα των προτάσεων του ΑΚΕΛ είναι η υγεία και η ενεργός γήρανση, η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή, η συναισθηματική στήριξη και η αντιμετώπιση της μοναξιάς. Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε επίσης στο ψηφιακό χάσμα και στα φαινόμενα ηλικιακού ρατσισμού σε νομοθεσίες, διοικητικές πρακτικές και κοινωνικές αντιλήψεις.

Ως κορυφαίο ζήτημα χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της άνοιας, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 16.000 πολίτες στην Κύπρο ζουν σήμερα με άνοια. Ζήτησε αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Άνοιας, το οποίο εκπονήθηκε το 2012, και ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα αναλάβει πρωτοβουλία για ενδελεχή συζήτηση στη Βουλή.

Σε σχέση με την υγεία, είπε ότι οι ηλικιωμένοι πλήττονται πρώτοι από την κατάσταση στον τομέα, ιδιαίτερα από την απαξίωση και την υποστελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την υπόσκαψη του ΓεΣΥ. Χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη για ενδονοσοκομειακή γηριατρική, την ένταξη περισσότερων Κέντρων Αποκατάστασης στο ΓεΣΥ, την κάλυψη μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από το ΓεΣΥ, την αύξηση της χορηγίας για ακουστικά βαρηκοΐας και τη δωρεάν προληπτική εξέταση για σοβαρές ασθένειες χωρίς το ηλικιακό όριο των 74 ετών.

Η υπεύθυνη του τομέα κοινωνικών θεμάτων του ΑΚΕΛ, Ευανθία Σάββα, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις πόλεις συζητήσεις και εκδηλώσεις για θέματα που αφορούν την τρίτη ηλικία.

Χαιρετισμός από τη Λι Άντερσον

Την ημερίδα χαιρέτισε μέσω βίντεο η Φινλανδή ευρωβουλευτής Λι Άντερσον, από την Ομάδα της Αριστεράς και πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με την Ομάδα της Αριστεράς.

Η κ. Άντερσον σημείωσε ότι οι άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν και παραμένουν υγιείς για περισσότερο χρόνο από ποτέ, χαρακτηρίζοντας αυτό το γεγονός μεγάλο επίτευγμα. Περισσότερο από το ένα πέμπτο των Ευρωπαίων είναι άνω των 65 ετών και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί καθώς ο πληθυσμός γερνά με ταχύ ρυθμό.

Ανέφερε ακόμη ότι πολλοί Ευρωπαίοι άνω των 65 ετών αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και ότι το 2025 σχεδόν ένας στους πέντε αντιμετώπιζε αυτόν τον κίνδυνο. Το ποσοστό ανέρχεται σε 21% για τις γυναίκες και σε 15% για τους άνδρες, γεγονός που, όπως είπε, αναδεικνύει σημαντικό έμφυλο χάσμα και αντανακλά το μισθολογικό χάσμα σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Η ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στην Οδηγία της ΕΕ για τη Διαφάνεια των Αμοιβών ως εργαλείο για τη γεφύρωση και τη μείωση του χάσματος, ενώ υπενθύμισε ότι στην πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας, η οποία εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο, αναγνωρίζεται πλήρως η φτώχεια στην τρίτη ηλικία.

Πηγή: ΚΥΠΕ