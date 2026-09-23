Skroutz Last Mile: Παραβίαση συστήματος – Εκτέθηκαν ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα πελατών

Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό της σύστημα ενημέρωσε πελάτες της η Skroutz Last Mile, γνωστοποιώντας ότι επηρεάστηκαν προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με την αποστολή δεμάτων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, η πρόσβαση αφορά πληροφοριακό σύστημα στο οποίο τηρούνται στοιχεία παραληπτών και συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου επικοινωνίας.

Η Skroutz Last Mile διευκρινίζει ότι το περιστατικό περιορίζεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων και ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πιστωτικών καρτών, δεδομένα πληρωμών ή διαπιστευτήρια χρηστών, καθώς οι πληροφορίες αυτές δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της.

«Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό».

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του συμβάντος, η εταιρεία αναφέρει ότι προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

«Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές».

Παράλληλα, η Skroutz Last Mile καλεί τους πελάτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ενδεχόμενες απόπειρες εξαπάτησης μετά το περιστατικό.

«Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης:

• Αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή/και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skroutz Last Mile, και

• Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε (phishing) και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης».

Στην ενημέρωση που απέστειλε στους πελάτες της, η εταιρεία αναφέρει επίσης:

«Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)».

Για διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αναφέροντας:

«Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία σχετικά με το ανωτέρω περιστατικό, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση privacy@skroutzlastmile.gr».