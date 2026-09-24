Σολωμού: Το ΔΗΚΟ δεν έχει υποψήφιο για το 2028 – «Με τις “γελοιότητες της πολιτικής” θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό;» [ηχητικό]

Ξεκάθαρη εικόνα για τη στάση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ΔΗΚΟ απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη έδωσε ο γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Σολωμού, τονίζοντας ότι υπάρχει στήριξη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς ωστόσο να προεξοφλεί την απόφαση του κόμματος για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Την ίδια ώρα, άφησε σαφείς αιχμές κατά του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού για τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το ΔΗΚΟ.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Σολωμού επέμεινε ότι το κόμμα δεν έχει αυτή τη στιγμή υποψήφιο για τις Προεδρικές και ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μέσα από τα συλλογικά του όργανα.

«Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει διαδικασίες, έχει συλλογικά όργανα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από το Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή αποφασίζεται κάθε φορά η πορεία του κόμματος στις Προεδρικές Εκλογές.

Κάλεσε, μάλιστα, στελέχη και αξιωματούχους να μην προτρέχουν δημοσίως εκφράζοντας προσωπικές προτιμήσεις πριν πραγματοποιηθεί η σχετική συζήτηση στα όργανα.

Παρά ταύτα, ο γραμματέας του ΔΗΚΟ ήταν σαφής ως προς τη σημερινή πολιτική σχέση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Υπάρχει στήριξη στον Νίκο Χριστοδουλίδη αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό και το Δημοκρατικό Κόμμα στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επαναδιεκδίκησης της Προεδρίας από τον κ. Χριστοδουλίδη, σημείωσε ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη σχετική εξαγγελία και πως, εφόσον αυτό συμβεί, το ζήτημα θα περάσει από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ.

«Αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εφόσον θα είναι υποψήφιος, σίγουρα θα περάσει από την Κεντρική Επιτροπή και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει η στήριξη, η δεδομένη αυτή τη στιγμή που συζητάμε», είπε.

Ο κ. Σολωμού υπενθύμισε ότι το ΔΗΚΟ συμμετείχε στην εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη και εξακολουθεί να στηρίζει την κυβέρνηση τόσο στη Βουλή όσο και στον δημόσιο λόγο, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν μπορούν να παρακαμφθούν οι κομματικές διαδικασίες.

Αντιπαράθεση για GSI

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ του ΔΗΚΟ και του υπουργού Οικονομικών γύρω από τον GSI. Η κόντρα είχε αναζωπυρωθεί μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών, με το ΔΗΚΟ να έχει χαρακτηρίσει απαξιωτικές αναφορές περί «γελοιοτήτων της πολιτικής».

Ο κ. Σολωμού παρέπεμψε ουσιαστικά το θέμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι όταν ένας υπουργός διαφωνεί με κυβερνητική πολιτική και με το κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, «δεν είναι πρόβλημα του ΔΗΚΟ, είναι θέμα το οποίο πρέπει να λύσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Παράλληλα, επέκρινε τους χαρακτηρισμούς που αποδόθηκαν στο κόμμα, λέγοντας ότι είναι «απαξιωτικοί και υποτιμητικοί» και πως θα πρέπει να αποφεύγονται μεταξύ συνεργαζόμενων πλευρών.

«Ποιος θα ψηφίσει τον κρατικό προϋπολογισμό σε λίγες μέρες; Είναι η “γελοιότητα της πολιτικής” το Δημοκρατικό Κόμμα; Ποιος ψήφισε τη φορολογική μεταρρύθμιση; Είναι η “γελοιότητα της πολιτικής” το Δημοκρατικό Κόμμα;», διερωτήθηκε.

Κυπριακό

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο κ. Σολωμού εμφανίστηκε συγκρατημένος ως προς τις προσδοκίες από τις επαφές στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας ότι το ΔΗΚΟ δεν έχει ενημερωθεί για τις «νέες ιδέες» που ενδέχεται να βρίσκονται στο τραπέζι.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αντιλαμβάνεται γιατί ο Πρόεδρος μπορεί να μην έχει γνωστοποιήσει εκ των προτέρων τις προτάσεις που προτίθεται να καταθέσει, καθώς πρόκειται για διαπραγματευτικά χαρτιά.

«Δεν θεωρώ ότι είναι το τέλος του δρόμου. Ποτέ δεν πιστεύω ότι είναι το τέλος του δρόμου όσον αφορά το εθνικό μας θέμα», ανέφερε, προσθέτοντας όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, με το Κυπριακό στο επίκεντρο.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Γιώργου Σολωμού στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: