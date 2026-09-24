Έπεσαν οι υπογραφές για την ανέγερση της σχολής του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή Μακένζι – Εντολή έναρξης έργων τις αμέσως επόμενες μέρες

Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στη Λάρνακα, η πανεπιστημιακή σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), παίρνει σάρκα και οστά. Σήμερα το πρωί (24/9), στα γραφεία του δήμου, υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της κατασκευάστριας εταιρείας Cyfield για την ανέγερση του κτηρίου που θα στεγάσει την υπό αναφορά σχολή.

Το κτήριο, το οποίο όπως λέχθηκε δεν θα υστερεί σε τίποτε από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια και θα διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις κι εξοπλισμό, θα ανεγερθεί σε τεμάχιο πίσω από τον υφιστάμενο δημοτικό χώρο στάθμευσης των κέντρων αναψυχής στην περιοχή Μακένζι και θα εφάπτεται της λεωφόρου Τάσου Μητσόπουλου (του δρόμου προς την λεωφόρο Αρτέμιδος).

Όπως αναφέρθηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο εργολάβος θα λάβει εντολή ώστε να ξεκινήσει τις πρώτες κατασκευαστικές εργασίες τις αμέσως προσεχείς μέρες, ενώ στις 30 Οκτωβρίου, στις 11π.μ., θα γίνει η τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του έργου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας είπε ότι είναι απαραίτητο το κτήριο της πανεπιστημιακής σχολής να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2028, έτσι ώστε οι πρώτοι φοιτητές να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματά τους (για το Τμήμα Θαλάσσιας Βιολογίας).

Ανέφερε, επίσης, ότι η φύση του συγκεκριμένου έργου είναι τέτοια που καθιστά απόλυτα αναγκαία την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από πλευράς εργολάβου, προκειμένου οι φοιτητές να μην χάσουν τη χρονιά τους.

«Είναι ένα έργο που η Λάρνακα περιμένει εδώ και πολλά χρόνια, γι’ αυτό η υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι πολύ σημαντική. Ελπίζω να έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση από τον εργολάβο», επισήμανε με νόημα. Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΤΕΠΑΚ Ανδρέας Καρακατσάνης ανέφερε ότι θα διοριστεί άτομο που θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο για τα τεκτενόμενα σε σχέση με την πορεία των κατασκευαστικών έργων, εκφράζοντας την ελπίδα το κτήριο να ολοκληρωθεί, εάν είναι δυνατόν, και πριν την ώρα του.

Τόνισε, επίσης, ότι θα είναι πολύ σημαντική η συνεργασία που θα έχει η νέα πανεπιστημιακή σχολή με το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI) που εδρεύει στη Λάρνακα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο, όπως ανέφερε, η Λάρνακα να καταστεί Γαλάζια Πρωτεύουσα της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Παναγιώτης Ζαφείρης είπε πως γίνονται σκέψεις όπως χρησιμοποιηθεί ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2027 τα μαθήματα για το πτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης της σχολής να στεγαστούν προσωρινά εκεί, εφόσον προηγουμένως εξασφαλιστεί η σχετική επίσημη πιστοποίηση. Και τούτο, όπως εξήγησε, διότι το συγκεκριμένο πτυχιακό πρόγραμμα απαιτεί διαφορετικές αίθουσες απ’ ότι το Τμήμα Θαλάσσιας Βιολογίας, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένα εργαστήρια.

Όσον αφορά το προσωπικό της νέας πανεπιστημιακής σχολής, αναφέρθηκε ότι τους προσεχείς μήνες αναμένεται να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις.

Φοιτητικές Εστίες

Για το θέμα των φοιτητικών εστιών, ο Ανδρέας Βύρας είπε ότι προγραμματίζονται να ανεγερθούν στην ίδια περιοχή, σε διπλανό τεμάχιο από το κτήριο της σχολής του ΤΕΠΑΚ, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Λάρνακας αναμένει τη νέα προγραμματική περίοδο 2028 – 34, προκειμένου να αντλήσει ευρωπαϊκά κονδύλια για σκοπούς ανέγερσης των εστιών. Ανέφερε, ακόμα, ότι θα προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τις εστίες, ούτως ώστε το 2028 να γίνει κατορθωτή η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Παράλληλα, σημείωσε, προχωρούν και οι διαδικασίες για τις φοιτητικές εστίες που προγραμματίζει ν’ ανεγείρει σε άλλη περιοχή, κοντά στο κέντρο της Λάρνακας, το ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη.