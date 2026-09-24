Κραυγή αγωνίας για την επάρκεια αίματος: Στο «περίμενε» θαλασσαιμικοί, μεταξύ τους και παιδιά (ηχητικό)

Έκκληση προς τους αιμοδότες να προσφέρουν αίμα απευθύνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θαλασσαιμικών Κύπρου, Μίλτος Μιλτιάδους λόγω της μειωμένης επάρκειας, την ώρα που αναβάλλονται ακόμη και μεταγγίσεις παιδιών με θαλασσαιμία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, η οποία μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, ο κύριος Μιλτιάδους, περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, με καθημερινές αναβολές μεταγγίσεων σχεδόν σε όλα τα Τμήματα Θαλασσαιμίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι ελλείψεις αίματος επηρεάζουν πλέον και παιδιά. Όπως ανέφερε ο κ. Μιλτιάδους, στην Κύπρο υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 70 παιδιά με θαλασσαιμία, με ορισμένα από αυτά να αντιμετωπίζουν αναβολές στις μεταγγίσεις τους τις τελευταίες ημέρες.

«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία αναβάλλονται ακόμη και μεταγγίσεις παιδιών», ανέφερε, εξηγώντας ότι για τα παιδιά η σωστή μετάγγιση συνδέεται με την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής τους.

Καθημερινές αναβολές και υπομεταγγίσεις

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θαλασσαιμικών, το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στις περιόδους των αδειών και του Πάσχα, όταν παραδοσιακά μειώνεται η προσέλευση των αιμοδοτών.

«Για πρώτη φορά, απ’ όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, έχουμε διαρκείς, καθημερινές αναβολές μεταγγίσεων σχεδόν σε όλα τα Τμήματα Θαλασσαιμίας», σημείωσε.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται επίσης υπομεταγγίσεις, με ασθενείς που χρειάζονται δύο μονάδες αίματος να λαμβάνουν μόνο μία. Ο κ. Μιλτιάδους τόνισε ότι η μετάγγιση δεν αποτελεί περιστασιακή θεραπεία για τα άτομα με θαλασσαιμία, καθώς για κάποιους πραγματοποιείται κάθε 15 ημέρες και για άλλους κάθε εβδομάδα.

Όπως εξήγησε, ακόμη και καθυστέρηση δύο ημερών σημαίνει ότι το άτομο θα πρέπει να λειτουργεί με χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη.

Μέχρι την τελευταία στιγμή περιμένουν για αίμα

Η Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον κ. Μιλτιάδου, λαμβάνει καθημερινά δεκάδες μηνύματα από άτομα με θαλασσαιμία, τα οποία μέχρι την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουν εάν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τη μετάγγισή τους.

Οι ασθενείς ενημερώνονται από το κέντρο στο οποίο μεταγγίζονται ότι υπάρχει πιθανότητα αναβολής ή καλούνται να περιμένουν μέχρι το μεσημέρι για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαθέσιμο αίμα.

Η κατάσταση προκαλεί, όπως ανέφερε, πέρα από το άγχος για τη θεραπεία, αναστάτωση στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των ασθενών, αλλά και στην εργασία τους.

Έκκληση προς τους αιμοδότες

Ο κ. Μιλτιάδους ανέφερε ότι το Υπουργείο και ο Υπουργός είναι ενήμεροι και ότι γίνονται προσπάθειες για εξεύρεση λύσεων, μεταξύ άλλων με μαζικές αιμοδοσίες σε μεγάλες υπηρεσίες, οργανισμούς, δήμους και στρατόπεδα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής απευθύνθηκε έκκληση προς τους αιμοδότες να προσφέρουν αίμα, με τον κ. Μιλτιάδου να ευχαριστεί όσους ανταποκρίνονται.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να λέμε ότι οι αιμοδότες είναι αυτοί που μας προσφέρουν τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σήμερα εδώ», ανέφερε.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Μίλτου Μιλτιάδους στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα»:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΜΙΛΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 24-09-2026