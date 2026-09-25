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Διαψεύδει επαφές με ΑΚΕΛ για Προεδρικές ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου – «Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πολιτευτώ»

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ξεκαθαρίζει ότι δεν βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΑΚΕΛ ή άλλο κόμμα και ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα

Κατηγορηματικά διαψεύδει ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου δημοσιεύματα που τον φέρουν να βρίσκεται σε επαφές με το ΑΚΕΛ για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ενδιαφέρεται να εμπλακεί στην πολιτική ή να διεκδικήσει οποιοδήποτε αξίωμα.

Ο δημιουργός και ιδιοκτήτης της easy family of Brands και ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation τοποθετήθηκε με γραπτή δήλωσή του μετά τα σχετικά δημοσιεύματα.

«Με αφορμή δημοσιεύματα, που αναφέρονται σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα μου στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει ο κ. Χατζηιωάννου.

Ο ίδιος προσθέτει ότι δεν βρίσκεται σε συζητήσεις ή επαφές με το ΑΚΕΛ ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα για το θέμα αυτό και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να πολιτευτεί ή να διεκδικήσει οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα.

«Η δραστηριότητά μου στην Κύπρο, μέσα από το Stelios Philanthropic Foundation, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο. Στο επίκεντρο βρίσκονται μεταξύ άλλων, πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσω της δικοινοτικής επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα “Φαγητό από Καρδιάς”, μέσα από το οποίο προσφέρεται έμπρακτη στήριξη σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, καθώς και οικονομική ενίσχυση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Συνδέσμων», αναφέρει καταληκτικά.

#ΑΚΕΛ #ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2028

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