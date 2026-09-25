ΔΗΣΥ: Οι διαπιστώσεις μας επιβεβαιώνονται από την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι οι θέσεις που διατυπώνει εδώ και τριάμισι χρόνια για τη δημοσιονομική πολιτική επιβεβαιώνονται από την Ενδιάμεση Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2026.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ σημειώνει ότι η δημοσιονομική πολιτική χρειάζεται διαφορετικές προτεραιότητες, περισσότερη στόχευση, περιορισμό της συνεχούς διεύρυνσης των ανελαστικών δαπανών και αύξηση των δημόσιων επενδύσεων.

Όπως αναφέρει, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι το πλέον αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.

Ο ΔΗΣΥ διευκρινίζει ότι το ζητούμενο δεν είναι να στερηθεί κανείς όσα δικαιούται, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι διαθέσιμοι κρατικοί πόροι κατευθύνονται εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη και το μεγαλύτερο όφελος για την οικονομία, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της χώρας.

«Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την ακρίβεια με ένα ολοκληρωμένο πλάνο, σωστές προτεραιότητες και δημοσιονομική υπευθυνότητα», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, η λύση βρίσκεται στις σωστές προτεραιότητες και στην ανακατανομή των δαπανών και όχι, όπως υποστηρίζει, στις «απλοϊκές συνταγές του ΑΚΕΛ» που ξεφεύγουν από τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

Ο ΔΗΣΥ αναφέρει ακόμη ότι οι συγκεκριμένες συνταγές, όταν εφαρμόστηκαν, «κατέστρεψαν την οικονομία, πλήττοντας μάλιστα περισσότερο τους πιο ευάλωτους».

25.09.26

Πηγή: ΚΥΠΕ