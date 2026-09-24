ΕΔΕΚ: Έμφαση στους ευάλωτους και τους χαμηλοσυνταξιούχους στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Την ανάγκη η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και να συμβάλει στη μείωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ανέδειξε η Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Σοφία Χριστοδούλου σε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα.

Μετά τη συνάντηση, η κ. Χριστοδούλου την χαρακτήρισε εποικοδομητική, σημειώνοντας ότι η ΕΔΕΚ ενημερώθηκε πλήρως για την πορεία του συνταξιοδοτικού.

«Για μας είναι υψίστης σημασίας να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα άτομα τα οποία ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και να μειωθεί οποιοδήποτε χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις συντάξεις», ανέφερε.

Η Πρόεδρος της ΕΔΕΚ πρόσθεσε ότι το κόμμα κατέθεσε συγκεκριμένες ανησυχίες και σκέψεις και δεσμεύτηκε να αποστείλει προτάσεις, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της συζήτησης.

Από την πλευρά του, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι έγινε αναλυτική παρουσίαση της πρότασης του Υπουργείου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όπως είπε, εξετάστηκαν όλες οι πτυχές της πρότασης, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και ο οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε εποικοδομητική την ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο παραμένει ανοικτό σε προτάσεις.

«Δεν τελειώνει ο δρόμος με την κατάθεση του νομοσχεδίου» στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ανέφερε, εξηγώντας ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, υπάρχει ακόμη περιθώριο για εισηγήσεις, ανταλλαγή απόψεων και επεξηγήσεις όπου χρειάζεται.

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε, τέλος, τη βεβαιότητα ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με την ΕΔΕΚ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μεταρρύθμισης για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ