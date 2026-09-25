«Η κυβέρνηση είναι μία»: Απάντηση Προεδρικού στον Νικόλα μετά τη σύγκρουση με Κεραυνό

Να χαμηλώσει τους τόνους της δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου και του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού επιχειρεί το Προεδρικό, την ώρα που η σύγκρουση των τελευταίων ημερών έχει πλέον ξεφύγει από το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και αγγίζει συνολικά τη λειτουργία και τη συνοχή της κυβέρνησης.

Μιλώντας την Παρασκευή στο ΡΙΚ, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου απέρριψε την εικόνα δύο διαφορετικών κυβερνητικών κέντρων, μετά τη σχετική αναφορά του Νικόλα Παπαδόπουλου, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση είναι μία» και ότι δεσμευτικές για αυτήν είναι οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η τοποθέτηση έρχεται ένα εικοσιτετράωρο μετά τη νέα παρέμβαση του προέδρου του ΔΗΚΟ, ο οποίος ζήτησε από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του υπουργού Οικονομικών και διερωτήθηκε εάν «υπάρχουν δύο κυβερνήσεις». Ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι οι διαφωνίες δεν περιορίζονται στον Great Sea Interconnector, αλλά αφορούν μεταξύ άλλων το συνταξιοδοτικό, τα κουρεμένα Ταμεία Προνοίας, τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων, καθώς και την κρατική χορηγία προς τους δήμους.

Η αντιπαράθεση είχε αρχίσει να κλιμακώνεται ήδη από τις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, σε δηλώσεις του στον «Π», είχε διερωτηθεί γιατί ο Μάκης Κεραυνός δεν παραιτείται εάν διαφωνεί με τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας για προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αργότερα ο υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και παρέπεμψε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως τον αρμόδιο να αποφασίσει για την παραμονή οποιουδήποτε υπουργού στην κυβέρνηση.

Ανοικτή η παρέμβαση Χριστοδουλίδη

Ο Γιάννης Αντωνίου αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφωνίες, επιχειρώντας ωστόσο να τις τοποθετήσει στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής λειτουργίας. Όπως ανέφερε στη σημερινή του παρέμβαση, οι διαφωνίες «είναι λογικές, είναι θεμιτές, είναι μέρος της διαδικασίας», προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να εκτονωθεί η δημόσια αντιπαράθεση.

Ερωτηθείς εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα μπορούσε, μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη, να καλέσει τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Μάκη Κεραυνό στο Προεδρικό ώστε να συζητηθεί το ζήτημα, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν απέκλεισε ένα τέτοιο σενάριο. Σημείωσε ότι αυτό εντάσσεται στον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος χειρίζεται ανάλογες διαφωνίες, χωρίς όμως να ανακοινώσει συγκεκριμένη συνάντηση.

Πρωτοβουλία για εκτόνωση της κρίσης είχε ήδη αναλάβει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, ο οποίος φαίνεται να προτίθεται να θέσει το θέμα ενώπιον του Προέδρου μετά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ακόμη ότι γνωρίζει πως υπήρξε επικοινωνία του Νικόλα Παπαδόπουλου με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς ζήτησε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ κατά τη συνομιλία τους. Ο ίδιος ο κ. Παπαδόπουλος είχε επιβεβαιώσει την επικοινωνία, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Πέμπτης.

«Υγιείς» οι σχέσεις με το ΔΗΚΟ

Παρά την ένταση, το Προεδρικό δεν θεωρεί ότι βρίσκεται ενώπιον ρήξης με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Ερωτηθείς ευθέως κατά πόσον η κυβέρνηση ανησυχεί ότι η αντιπαράθεση μπορεί να οδηγήσει σε οριστική ρήξη στις σχέσεις Προεδρικού και ΔΗΚΟ, ο Γιάννης Αντωνίου απάντησε αρνητικά, χαρακτηρίζοντας «υγιείς» τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι το ΔΗΚΟ αποτελεί βασικό κοινοβουλευτικό στήριγμα της κυβέρνησης και ότι στελέχη προερχόμενα από το κόμμα συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Απέρριψε επίσης ότι υπάρχει κυβερνητική «διγλωσσία» ή διαφορετική πολιτική γραμμή σε μείζονα ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός Οικονομικών ενεργεί στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του προγράμματος διακυβέρνησης.