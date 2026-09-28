ΑΚΕΛ: Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια του Δημήτρη Παλάλα -«Υπήρξε ένας ενεργός και πολύτιμος σύντροφος»

Τη βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Παλάλα, σε ηλικία 68 ετών, εκφράζει η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία της κυπριακής καλαθόσφαιρας και ιδιαίτερα της ΑΕΛ.

Ο Δημήτρης Παλάλας γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 26 Απριλίου 1958 και, όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ, υπήρξε «εκ των κορυφαίων Κύπριων καλαθοσφαιριστών όλων των εποχών».

Η αγωνιστική του πορεία συνδέθηκε άρρηκτα με την ΑΕΛ, με την οποία κατέκτησε συνολικά 14 τίτλους, μεταξύ αυτών οκτώ πρωταθλήματα. Παράλληλα, αγωνίστηκε με την Εθνική Κύπρου, της οποίας διετέλεσε και αρχηγός.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του διαδρομής το 1988, παρέμεινε ενεργός στην ΑΕΛ, υπηρετώντας την ομάδα ως προπονητής, τεχνικός διευθυντής και διοικητικό στέλεχος.

Υπήρξε επίσης ένας από τους ιδρυτές και ο πρώτος προπονητής της γυναικείας ομάδας καλαθόσφαιρας της ΑΕΛ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Η δράση του επεκτάθηκε και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, όπου υπηρέτησε από τη θέση του Αντιπροέδρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη θέση αυτή συνέβαλε στην ανάπτυξη και προώθηση του αθλήματος στην Κύπρο.

Το ΑΚΕΛ Λεμεσού αναφέρεται και στην κομματική δράση του Δημήτρη Παλάλα, σημειώνοντας ότι υπήρξε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του κόμματος στη Λεμεσό, καθώς και μέλος του Αθλητικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής.

«Πέραν της αθλητικής του δράσης, ο Δημήτρης Παλάλας υπήρξε ένας ενεργός και πολύτιμος σύντροφος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λεμεσού εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του, καθώς και προς «ολόκληρο το οικοδόμημα της ΑΕΛ».