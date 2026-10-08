«Μαζί προχωρούμε!»: Το πρώτο μήνυμα Αβέρωφ μετά την απόσυρση Αννίτας – «Σώφρων και υπεύθυνη απόφαση»

Με τη φράση «ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ!» τοποθετήθηκε ο τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά την ανακοίνωση της Αννίτας Δημητρίου ότι δεν θα διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του, το απόγευμα της Πέμπτης (8/10), ο κ. Νεοφύτου χαιρέτισε την απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ενότητα της παράταξης.

«Μετά την ανακοίνωση της προέδρου της παράταξης μας κ Αννίτας Δημητρίου, που έλαβε μια σώφρονα και υπεύθυνη απόφαση που ενισχύει την ενότητα της παράταξης, ένα μόνο έχω να πω: ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στην «εθνική αφύπνιση»

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανήλθε παράλληλα στις δημόσιες τοποθετήσεις του για την ανάγκη μιας ευρύτερης πολιτικής κινητοποίησης, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τόπου.

«Εδώ και δέκα ημέρες δήλωσα ότι συντάσσομαι με το αίτημα μεγάλης μερίδας συμπατριωτών μας για εθνική αφύπνιση, που θα μας βγάλει από τη νιρβάνα της παθητικότητας», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων, η δημιουργία προοπτικής για τους νέους και η οικοδόμηση μιας δίκαιης κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον οποίο χαρακτήρισε αναντικατάστατο πυρήνα της προσπάθειας, αλλά και εγγυητή της ενότητας της παράταξης.

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του, ο κόσμος του ΔΗΣΥ αποτελεί «Πολύτιμος και αναντικατάστατος πυρήνας αυτού του παγκύπριου κινήματος», ενώ τονίζει ότι η ενότητα της παράταξης διαφυλάσσεται από τα ίδια τα μέλη της.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επανέλαβε, επίσης, τη δέσμευσή του να μην πληγώσει τον κόσμο του κόμματος, συνδέοντας την τοποθέτησή του με την ανάγκη διατήρησης της ενότητας.

Η παρέμβασή του ακολουθεί τη δίωρη συνάντηση στην Πινδάρου μεταξύ της Αννίτας Δημητρίου, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη, μετά την οποία η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει το κομματικό χρίσμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Εδώ και δέκα ημέρες δήλωσα ότι συντάσσομαι με το αίτημα μεγάλης μερίδας συμπατριωτών μας για εθνική αφύπνιση, που θα μας βγάλει από τη νιρβάνα της παθητικότητας.

Για να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.

Για να δώσουμε προοπτική στους νέους.

Για να φτιάξουμε μια δίκαιη κοινωνία. Πολύτιμος και αναντικατάστατος πυρήνας αυτού του παγκύπριου κινήματος είναι ο κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτός περιφρουρεί και την ενότητα της παράταξης.

Και αυτόν τον υπέροχο κόσμο δήλωσα επανειλημμένως πως ποτέ δεν θα τον πληγώσω.

Μετά την ανακοίνωση της προέδρου της παράταξης μας κ Αννίτας Δημητρίου, που έλαβε μια σώφρονα και υπεύθυνη απόφαση που ενισχύει την ενότητα της παράταξης, ένα μόνο έχω να πω: ΜΑΖΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ!