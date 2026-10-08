Μάχη για δύο φαίνεται να αποτελεί η εσωκομματική διαδικασία στον ΔΗΣΥ για το χρίσμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για χάρη της ενότητας του κόμματος και πλέον αναμένεται ότι στην εσωκομματική διαδικασία θα συμμετάσχουν οι Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης.
Μονομαχία Αβέρωφ–Παμπορίδη για το χρίσμα στον ΔΗΣΥ ενόψει προεδρικών εκλογών, εκτός κούρσας η Αννιτα
Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου ανακοίνωσε ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα ώστε να διαφυλάξει την ενότητα της παράταξης.
Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε την απόφαση της μετά από συνάντηση που είχε νωρίς το απόγευμα σήμερα με τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη στα κεντρικά γραφεία της παράταξης στην Πινδάρου.
Ακολούθησαν δηλώσεις της προέδρου του κόμματος η οποία αναφέρθηκε στην ανησυχία που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον κόσμο της παράταξης.
Πλαισιωμένη από τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη, η κ. Δημητρίου είπε ότι θεωρεί προσωπική της ευθύνη να αποτρέψει τον διχασμό και να διασφαλίσει την ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Ερωτηθείς ο Αβέρωφ Νεοφύτου εάν θα συμμετάσχει στην εσωκομματική, ανέφερε ότι θα ακολουθήσει ανακοίνωση.
Πάντως οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κατά τη σημερινή συνάντηση η κ. Δημητρίου ενημέρωσε τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη ότι προτίθεται να αποσύρει το ενδιαφέρον της υπό την προϋπόθεση ότι και οι δυο θα συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία και θα στηρίξουν τον υποψήφιο που θα επιλέξουν τα μέλη του κόμματος.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.