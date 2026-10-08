Μονομαχία Αβέρωφ–Παμπορίδη για το χρίσμα στον ΔΗΣΥ ενόψει προεδρικών εκλογών, εκτός κούρσας η Αννιτα

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε την απόφαση της μετά από συνάντηση που είχε νωρίς το απόγευμα σήμερα με τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη στα κεντρικά γραφεία της παράταξης στην Πινδάρου.

Ακολούθησαν δηλώσεις της προέδρου του κόμματος η οποία αναφέρθηκε στην ανησυχία που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον κόσμο της παράταξης.

Πλαισιωμένη από τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη, η κ. Δημητρίου είπε ότι θεωρεί προσωπική της ευθύνη να αποτρέψει τον διχασμό και να διασφαλίσει την ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ερωτηθείς ο Αβέρωφ Νεοφύτου εάν θα συμμετάσχει στην εσωκομματική, ανέφερε ότι θα ακολουθήσει ανακοίνωση.

Πάντως οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι κατά τη σημερινή συνάντηση η κ. Δημητρίου ενημέρωσε τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη ότι προτίθεται να αποσύρει το ενδιαφέρον της υπό την προϋπόθεση ότι και οι δυο θα συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία και θα στηρίξουν τον υποψήφιο που θα επιλέξουν τα μέλη του κόμματος.