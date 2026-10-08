Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον Δημοκρατικό Συναγερμό, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου αποφάσισε για χάρη της ενότητας του κόμματος να αποσύρει το ενδιαφέρον της για το χρίσμα του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές του 2028.
Ανατροπή στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα κάνει πίσω για χάρη της ενότητας – Αβέρωφ και Παμπορίδης διεκδικούν το χρίσμα για τις προεδρικές
Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενημέρωσε τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη ότι προτίθεται να αποσύρει το ενδιαφέρον της υπό την προϋπόθεση ότι και οι δυο θα συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία και θα στηρίξουν τον υποψήφιο που θα επιλέξουν τα μέλη του κόμματος.
Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά τη σημερινή συνάντηση που είχε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη στα γραφεία του κόμματος στην Πινδάρου, με στόχο την εξεύρεση συναινετικής λύσης.
Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ενημέρωσε τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη ότι προτίθεται να αποσύρει το ενδιαφέρον της υπό την προϋπόθεση ότι και οι δυο θα συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία και θα στηρίξουν τον υποψήφιο που θα επιλέξουν τα μέλη του κόμματος.
Ως εκ τούτου, το χρίσμα στον ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές θα διεκδικήσουν οι Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης.
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