«Προέχει η ενότητα της παράταξης»: Η Αννίτα εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να αποσυρθεί από την κούρσα για το χρίσμα στον ΔΗΣΥ

Η ανακοίνωση έγινε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των τριών στην Πινδάρου, η οποία διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Αμέσως μετά, οι τρεις κατέβηκαν από τον πέμπτο όροφο των κεντρικών γραφείων του ΔΗΣΥ στο ισόγειο, όπου η Αννίτα Δημητρίου προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό της τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισήγηση του Γιώργου Παμπορίδη, με αντικείμενο την πορεία του κόμματος προς τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ξεκαθάρισε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να έχει τον δικό του υποψήφιο και να πορευτεί ενωμένος στην προεδρική αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ετυμηγορία των μελών του κόμματος θα γίνει σεβαστή.

«Προέχει για εμένα η ενότητα»

Η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στην ανησυχία που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, σημειώνοντας ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον κόσμο της παράταξης.

Όπως εξήγησε, μέσα από τις επαφές της διαπιστώνει την αγωνία των μελών να μην οδηγηθεί ξανά ο ΔΗΣΥ σε εσωτερικό διχασμό, κάτι που, όπως υποστήριξε, θα είχε καταστροφικές συνέπειες τόσο για το κόμμα όσο και για τον τόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι θεωρεί προσωπική της ευθύνη να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να διασφαλίσει την ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού, τονίζοντας ότι το κόμμα βρίσκεται πάνω από πρόσωπα.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι κατέληξε στην απόφαση να μη θέσει υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση του χρίσματος, καθώς προτεραιότητά της είναι να διαφυλαχθεί η ενότητα της παράταξης.

«Δική μου απόφαση, χωρίς καμία πίεση»

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ διευκρίνισε ότι η απόσυρσή της αποτελεί αποκλειστικά προσωπική της επιλογή και δεν ήταν αποτέλεσμα οποιασδήποτε πίεσης.

Εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, καθώς και η επιθυμία των μελών και των στελεχών του κόμματος να υπάρξει ενότητα ενόψει του 2028.

Όπως ανέφερε, βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις και την ανησυχία που επικρατεί στον κόσμο του ΔΗΣΥ, έκρινε ότι έπρεπε να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι θα συνεχίσει να πορεύεται με καθαρότητα και ειλικρίνεια, όπως, σύμφωνα με την ίδια, πράττει μέχρι σήμερα.

Παραμένουν στην κούρσα Αβέρωφ και Παμπορίδης

Μετά την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου, στο προσκήνιο παραμένουν ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, και ο Γιώργος Παμπορίδης, οι οποίοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για την προεδρική υποψηφιότητα, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζεται ακόμη αν οι δύο θα αναμετρηθούν για το χρίσμα του κόμματος.

Μάλιστα, μετά τις δηλώσεις της κας Δημητρίου οι δύο άνδρες ανέφεραν ότι θα αποστείλουν γραπτή ανακοίνωση.