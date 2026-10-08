Στη σύσκεψη της Πινδάρου που κατέληξε σήμερα στην απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από τη διεκδίκηση του χρίσματος του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές του 2028 ήταν παρών, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο εκδότης της εφημερίδας «Αλήθεια» Φρίξος Κουλέρμος.
Στη σύσκεψη της Πινδάρου και ο Φρίξος Κουλέρμος
Ο εκδότης της «Αλήθειας» φέρεται να συμμετείχε από την αρχή στις διαβουλεύσεις με Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη και θεάθηκε να αποχωρεί προς το τέλος της συνάντησης.
Ο κ. Κουλέρμος βρισκόταν από την αρχή της συνάντησης, που ξεκίνησε γύρω στις 14:00 στον πέμπτο όροφο των κεντρικών γραφείων του κόμματος με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ και τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ παρέμεινε και μετά την άφιξη του Γιώργου Παμπορίδη, λίγο πριν από τις 15:00. Θεάθηκε να αποχωρεί κατά την ολοκλήρωσή της.
Τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρεται, είχε απευθύνει μηνύματα προς την ηγεσία του Συναγερμού, καλώντας σε μια σημαντική απόφαση και στην απόσυρση της κ. Δημητρίου από τη μάχη για το χρίσμα για λόγους ενότητας. Οι ίδιες πληροφορίες περιγράφουν την παρέμβασή του ως στήριγμα για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, στις πρώτες ώρες της σύσκεψης, όταν ουσιαστικά διαμορφώθηκε η τελική έκβαση.
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