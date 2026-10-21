Εφραίμ Χρίστου για το πόθεν έσχες: «Στα 24 μου είναι φυσιολογικό να μην έχω περιουσία - Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθώ»

Σε ανάρτηση του στο Facebook, ο κ. Χρίστου διευκρινίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αφορούν την περιουσιακή του κατάσταση κατά την 4η Ιουνίου 2026, ημερομηνία ανάληψης των βουλευτικών του καθηκόντων.

Όπως αναφέρει, κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία διέθετε αυτοκίνητο αξίας περίπου €7.000 και καταθέσεις που συνολικά ανέρχονταν σε περίπου €50, ενώ σημειώνει ότι εκείνη την περίοδο δεν εργαζόταν, καθώς είχε αποχωρήσει από την εργασία του για να αφοσιωθεί στην προεκλογική του εκστρατεία και παράλληλα στις υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού του προγράμματος.

«Δεν έχω χιλιάδες ευρώ στην τράπεζα. Δεν προέρχομαι από οικονομικά πλούσια οικογένεια. Και στα 24 μου είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην έχω αποκτήσει περιουσία που δεν δικαιολογείται από την πορεία και τις δυνατότητές μου», σημειώνει.

«Η πολιτική δεν είναι μόνο για τα τζάκια»

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η συζήτηση που άνοιξε γύρω από την περιουσιακή του κατάσταση θα έπρεπε να αναδεικνύει το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος χωρίς οικογενειακή περιουσία ή οικονομικές διασυνδέσεις μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στην πολιτική ζωή.

Όπως αναφέρει, η δική του εμπειρία μέσα από το ΑΚΕΛ αποδεικνύει ότι η συμμετοχή στην πολιτική και η διεκδίκηση εκλογής δεν πρέπει να εξαρτώνται από την οικονομική επιφάνεια του υποψηφίου.

«Δεν χρειάστηκε να δαπανήσω δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να διεκδικήσω την ψήφο των συμπολιτών μου. Η εκλογή μου δεν στηρίχθηκε σε οικονομικές δυνατότητες, αλλά στην πολιτική μου παρουσία, στη δουλειά μου και στη σχέση μου με την κοινωνία», αναφέρει.

Προσθέτει ακόμη ότι πολλοί νέοι σήμερα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, προσπαθούν να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να σταθούν στα πόδια τους χωρίς να διαθέτουν έτοιμη περιουσία ή οικονομική στήριξη.

«Το να είσαι 24 ετών και να μην έχεις χιλιάδες ευρώ στην τράπεζα δεν αποτελεί αποτυχία. Είναι μια πραγματικότητα που οφείλουμε να κατανοούμε αντί να την αντιμετωπίζουμε με ειρωνεία. Η πολιτική δεν είναι μόνο για τα τζάκια και τις γούνες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Όποιος έχει στοιχεία, να τα παρουσιάσει δημόσια»

Ο κ. Χρίστου ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με οποιονδήποτε νόμιμο ή θεσμικό έλεγχο των οικονομικών του στοιχείων.

Όπως αναφέρει, όποιος αμφισβητεί την ορθότητα της δήλωσής του ή διαθέτει στοιχεία που εγείρουν ερωτήματα, μπορεί να τα θέσει δημόσια και τεκμηριωμένα.

Την ίδια ώρα, διαχωρίζει, όπως αναφέρει, την τεκμηριωμένη κριτική από τις «αυθαίρετες αμφισβητήσεις» της προσωπικής και πολιτικής του εντιμότητας.

Καταλήγοντας υπογραμμίζει ότι δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητες αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος του, επισημαίνοντας πως επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.