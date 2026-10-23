Οι διαγεγραμμένοι επιστρέφουν: Παπαδάκης και Ευσταθίου θα δώσουν το παρόν στο Καταστατικό Συνέδριο της ΕΔΕΚ

Η άρση των διαγραφών

Οι επιστροφές είναι αποτέλεσμα της άρσης όλων των διαγραφών χωρίς όρους, την οποία η κ. Χριστοδούλου Μακρή έχει παρουσιάσει ως την πρώτη πολιτική απόφαση της νέας ηγεσίας. Όπως ανέφερε η ίδια την Τρίτη, εκατοντάδες διαγραμμένα στελέχη έχουν ήδη επιστρέψει στο μητρώο μελών. Στο περιβάλλον της προέδρου εμφανίζονται αισιόδοξοι και σημειώνουν ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται, καθώς δεν είναι μόνο επώνυμοι εκείνοι που θέλουν να επιστρέψουν. Ορισμένοι, όπως λένε, θέλουν πρώτα να δουν πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες. Το κάλεσμα, επιμένουν, είναι χωρίς όρους, και όποιος δώσει το παρών την Κυριακή στηρίζει την προσπάθεια ανασυγκρότησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο.

Τι αλλάζει στο Καταστατικό

Οι προτεινόμενες αλλαγές, που η ηγεσία έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη, αποσκοπούν στην ενίσχυση των συλλογικών οργάνων και της συμμετοχής των μελών. Μεταξύ άλλων, το διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την εγγραφή ενός μέλους μέχρι να αποκτήσει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται μειώνεται από έξι μήνες σε έναν. Παράλληλα, εξασφαλίζεται στα μέλη ηλικίας 18 έως 35 ετών ποσοστό 20% στην Κεντρική Επιτροπή, 15% στις Επαρχιακές Επιτροπές και τουλάχιστον 15% στα ψηφοδέλτια.

Το Συνέδριο θα εξετάσει επίσης δεκατρείς τροπολογίες μελών. Ανάμεσά τους βρίσκονται η αυτόνομη διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η υποχρεωτική εισφορά αιρετών και διορισμένων αξιωματούχων, η πώληση ακίνητης περιουσίας, ο περιορισμός των θητειών και η επιλογή υποψήφιων βουλευτών μέσω εσωκομματικών εκλογών. Πολλές από τις προτάσεις συνδέονται με τα οικονομικά του κόμματος, που πιέζονται ασφυκτικά μετά την απώλεια της κρατικής χορηγίας των 700.000 ευρώ λόγω της εξόδου από τη Βουλή.

Η αμφισβήτηση των «11»

Το Συνέδριο συνέρχεται υπό τη σκιά της αντιπαράθεσης με έντεκα μέλη του Πολιτικού Γραφείου, συνεργάτες του πρώην προέδρου Μαρίνου Σιζόπουλου. Με δύο επιστολές, στις 16 και στις 20 Οκτωβρίου, κατηγορούν την πρόεδρο για παράκαμψη του οργάνου, για απολύσεις μόνιμων στελεχών χωρίς έγκριση και για ανείσπρακτες εισφορές αξιωματούχων ύψους 100.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το Συνέδριο είναι άκυρο, αφού δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η κ. Χριστοδούλου Μακρή απαντά ότι προηγήθηκαν επαρχιακές και περιφερειακές συνδιασκέψεις, όπου κάθε μέλος μπορούσε να καταθέσει τροπολογίες, και καλεί τους επικριτές της να τοποθετηθούν ενώπιον της βάσης. Στην απαντητική της επιστολή επικαλείται το άρθρο 20 του Καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο το Συνέδριο υπέρκειται του Πολιτικού Γραφείου, ενώ αποκαλύπτει ότι ένας από τους υπογράφοντες την ενημέρωσε ότι δεν υιοθετεί το σύνολο της επιστολής.

Ο δρόμος προς τον Δεκέμβριο

Μετά την Κυριακή, το βάρος μεταφέρεται στο εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου, από το οποίο θα προκύψουν τα όργανα της επόμενης πενταετίας, και στη συνέχεια σε πολιτικό συνέδριο για την επικαιροποίηση των θέσεων του κόμματος. Σε εκκρεμότητα παραμένει ο έλεγχος δικανικής λογιστικής, για τον οποίο δεν έχει επιλεγεί ακόμη ελεγκτικός οίκος. Η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028, σύμφωνα με την πρόεδρο, θα ανοίξει μέσα από τα συλλογικά όργανα μόνο μετά τις εσωκομματικές εκλογές.