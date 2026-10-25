Το ΕΛΑΜ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εσωκομματικών διαδικασιών για τις Επαρχιακές Επιτροπές και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Εσωκομματικές εκλογές στο ΕΛΑΜ: Νέες Επαρχιακές Επιτροπές και Κεντρική Επιτροπή – Ποιοι εξελέγησαν
Το ΕΛΑΜ ανακοίνωσε τη σύνθεση των Επαρχιακών Επιτροπών και τα αιρετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ανά επαρχία.
Μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής εκλογικής διαδικασίας στην επαρχία Λευκωσίας, η σύνθεση των Επαρχιακών Επιτροπών διαμορφώνεται ως εξής:
Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
- Επικεφαλής Επαρχιακής: Γιώργος Τοούλας
- Αναπληρωτής Επαρχιακός: Αντώνης Αντωνίου
- Οργανωτικός: Έλενα Στεφανή
- Αναπληρωτής Οργανωτικός: Άντρη Διονυσίου
- Ταμίας: Γιάννα Καρσερά
- Γραμματέας: Ρούλλα Ευθυμίου
- Μέλη: Γιώργος Τσαγγάρης, Γιώργος Βασιλείου
Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
- Επικεφαλής Επαρχιακής: Βαλεντίνος Αλαμανγκός
- Αναπληρωτής Επαρχιακός: Χάρης Πουργουρής
- Οργανωτικός: Ανδρέας Κάδης
- Αναπληρωτής Οργανωτικός: Δέσποινα Νικολάου
- Ταμίας: Λοΐζος Λυσάνδρου
- Γραμματέας: Άγγελος Σαβεριάδης
- Μέλη: Στέλιος Πασιουρτίδης, Άνδρος Χαραλάμπους
Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
- Επικεφαλής Επαρχιακής: Γιώργος Γεωργίου
- Αναπληρωτής Επαρχιακός: Παναρέτος Παναρέτου
- Οργανωτικός: Περικλής Στυλιανού
- Αναπληρωτής Οργανωτικός: Κυριάκος Δρουσιώτης
- Ταμίας: Μαρίνα Παρίδου
- Γραμματέας: Γεωργία Ονούφριου
- Μέλη: Παναγιώτης Σάββα, Ναταλύ Γλυκύ
Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
- Επικεφαλής Επαρχιακής: Χαράλαμπος Γρηγορίου
- Αναπληρωτής Επαρχιακός: Άθως Αντωνίου
- Οργανωτικός: Χρίστος Γεωργιάδης
- Αναπληρωτής Οργανωτικός: Γιάννος Χριστουδίας
- Ταμίας: Παναγιώτης Νικήτα
- Γραμματέας: Άντρη Χριστοδούλου
- Μέλη: Νάσια Νεοφύτου, Μάριος Ματθαίου
Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου
- Επικεφαλής Επαρχιακής: Αντρέας Μαρίνου
- Αναπληρωτής Επαρχιακός: Αντρέας Μιχάλη
- Οργανωτικός: Στάθης Κωνσταντίνου
- Αναπληρωτής Οργανωτικός: Παναγιώτης Ττοφίνης
- Ταμίας: Γιώργος Παπαϊωάννου
- Γραμματέας: Γεωργία Τσιερκέζου
- Μέλη: Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Αδάμος Κασάπης
Αιρετά μέλη Κεντρικής Επιτροπής
Λευκωσία
Χρυσοστόμου Μαρίνα, Πολύδωρου Πολύς, Παπαδάμου Νίνα, Αναγιωτίδου Θέκλα, Κρητικός Αλέξανδρος, Χαραλάμπους Κατερίνα, Γεωργίου Αλέξανδρος, Δημητρίου Κύκκος, Παντζιάρης Βασίλης, Αντωνίου Σωτήρης, Χρήστου Χρήστος, Μικελλής Χαράλαμπος, Τσιτλίδης Γιώργος, Σωφρονίου Γιώργος.
Λεμεσός
Μαρίνος Μεφέρης, Κλείτος Μιχαήλ, Δημήτρης Ονησιφόρου, Χάρης Νικολάου, Ιωάννης Ξιούρης, Παναγιώτης Νικολάου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ανδρέας Λυσάνδρου, Πανίκκος Ηρακλέους.
Λάρνακα
Παναγιώτης Κίτρου, Αντριάνα Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκου, Νίκος Ανδρονίκου, Παύλος Θεμιστοκλή, Απόστολος Ανδρέου, Νίκος Νικολάου.
Πάφος
Ανδρέας Ανδρονίκου, Δημήτρης Χατζηδημητριάδης, Μιχάλης Κουντουρεσίης, Κωνσταντίνος Κώστα, Νίκος Δάρμας, Χρίστος Ιωάννου.
Αμμόχωστος
Παναγιώτης Παναγιώτου, Στέφανος Τσολάκης, Σωκράτης Κωνσταντίνου, Γιώργος Παντελή.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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