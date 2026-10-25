Οι «Υφάντρες του Καραβά» ζωντάνεψαν μνήμες και παραδόσεις σε μια συγκινητική εκδήλωση στην Πάφο

Το βιβλίο, που κυκλοφορεί στα ελληνικά και τα ιταλικά, αποτελεί ποιητικό αφιέρωμα στις γυναίκες του Καραβά και στην τέχνη του φερβολιτέ, της παραδοσιακής δαντέλας που συνδέεται με την πολιτιστική ταυτότητα και την ιστορία της κωμόπολης.

Μέσα από τους στίχους της Αλεξάνδρας Ζαμπά αναδεικνύονται οι μνήμες, οι άνθρωποι και οι παραδόσεις ενός τόπου που εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης του κυπριακού Ελληνισμού. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ανδρέας Κυριακού εκ μέρους του Πολιτιστικού–Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας και ο δρ Στέλιος Σοφόκλη, πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου. Την παρουσίαση και την εκδήλωση πλαισίωσε ο δρ Ανδρέας Πετρίδης, γιατρός και λογοτέχνης, με προσφώνηση, ενώ απαγγελίες ποιημάτων πραγματοποίησαν η Αντωνία Φιλίππου και η Μαρίνα Αθανασίου-Τάκη.

Αναφορές στο έργο της συγγραφέως έκανε η φιλόλογος δρ Μαρίνα Αθανασίου-Τάκη, ενώ η Αλεξάνδρα Ζαμπά συμμετείχε με αντιφώνηση. Τον συντονισμό είχε η Παναγιώτα Μιχαήλ. Ξεχωριστή διάσταση στην εκδήλωση προσέδωσε η σύνδεση του βιβλίου με τις προσπάθειες διαφύλαξης και προβολής της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνεργασία του Δήμου Καραβά με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Ιταλίας ΝΗΜΑ, του οποίου προεδρεύει η Αλεξάνδρα Ζαμπά, με κοινό στόχο την ανάδειξη της τέχνης του φερβολιτέ και την προώθηση πρωτοβουλιών για τη διατήρηση και προβολή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παρουσίαση αποτέλεσε μια ευκαιρία να αναδειχθεί η δύναμη της ποίησης ως μέσου διατήρησης της ιστορικής μνήμης και μεταφοράς της παράδοσης από γενιά σε γενιά, αλλά και ως γέφυρας επικοινωνίας ανάμεσα στην Κύπρο και την Ιταλία.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, εκφράζοντας παράλληλα τα συγχαρητήριά τους προς τη συγγραφέα για το έργο της.