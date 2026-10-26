Η σημερινή παρουσία του στην Πινδάρου σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη μιας νέας προσπάθειας πολιτικής επανόδου, με την οποία ο Αβέρωφ Νεοφύτου διεκδικεί εκ νέου την ευκαιρία να βρεθεί στην προεδρική κούρσα. Κομματικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ως ένα από τα τελευταία μεγάλα πολιτικά στοιχήματα του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, μετά την ήττα του στις Προεδρικές Εκλογές του 2023.
Στην Πινδάρου ο Αβέρωφ με τη σύζυγό του: «Επιστρέφω στο σπίτι μου, στη δική μου οικογένεια» (εικόνες και βίντεο)
Στις 11:30 ακριβώς το πρωί της Δευτέρας έφθασε στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Πινδάρου ο Αβέρωφ Νεοφύτου, προκειμένου να υποβάλει επισήμως την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028. Τον τέως πρόεδρο του κόμματος συνόδευε η σύζυγός του, Μαρία Σελίπα, σε μια ημέρα με ιδιαίτερη πολιτική και προσωπική σημασία για τον ίδιο.
Σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του, ο κ. Νεοφύτου επέλεξε να αρχίσει με αναφορά στην ιστορική σημασία της 26ης Οκτωβρίου, ημέρας απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό και τη Χριστιανοσύνη, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να έρθει σύντομα η στιγμή που και η Κύπρος θα γιορτάσει τη δική της ελευθερία.
«Στο δικό μου σπίτι, στη δική μου οικογένεια»
Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά του στην επιστροφή του στα κεντρικά γραφεία της παράταξης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος για σειρά ετών.
«Προσέρχομαι σήμερα με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης στο δικό μου σπίτι, στη δική μου οικογένεια, να υποβάλω την υποψηφιότητά μου στην κρίση των χιλιάδων μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού», δήλωσε.
Ο κ. Νεοφύτου χαρακτήρισε τη διαδικασία μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία και την παράταξη, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά τα μέλη του ΔΗΣΥ καλούνται να επιλέξουν με την ψήφο τους τον υποψήφιο του κόμματος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Με τον τρόπο αυτό θέλησε να αναδείξει τη σημασία της συμμετοχής της κομματικής βάσης στη λήψη μιας απόφασης που θα καθορίσει την πολιτική πορεία του ΔΗΣΥ προς τις εκλογές του 2028. Πρόσθεσε πως στις 29 Νοεμβρίου, ο κόσμος θα πρέπει να σταθεί δίπλα στον υποψήφιο που θα κερδίσει το χρίσμα, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει συστράτευση από όλους.
Αναφορές στην ακρίβεια, τα ενοίκια και τις χαμηλές συντάξεις
Πέραν των εσωκομματικών ζητημάτων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιχείρησε να δώσει και κοινωνικό περιεχόμενο στο μήνυμά του, στρέφοντας την προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες.
«Ζω τις αγωνίες και τους αγώνες σας», ανέφερε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσωπα που γνωρίζει προσωπικά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Στάθηκε ειδικότερα στο υψηλό κόστος των ενοικίων και στις χαμηλές συντάξεις, περιγράφοντας προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα πολλών νοικοκυριών.
Οι συγκεκριμένες αναφορές εντάσσονται στην προσπάθειά του να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του όχι μόνο ως μια εσωκομματική διεκδίκηση, αλλά και ως πολιτική πρόταση που φιλοδοξεί να απαντήσει στις ανησυχίες της κοινωνίας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.