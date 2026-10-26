Στην Πινδάρου ο Αβέρωφ με τη σύζυγό του: «Επιστρέφω στο σπίτι μου, στη δική μου οικογένεια» (εικόνες και βίντεο)

Σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του, ο κ. Νεοφύτου επέλεξε να αρχίσει με αναφορά στην ιστορική σημασία της 26ης Οκτωβρίου, ημέρας απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό και τη Χριστιανοσύνη, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή να έρθει σύντομα η στιγμή που και η Κύπρος θα γιορτάσει τη δική της ελευθερία.

«Στο δικό μου σπίτι, στη δική μου οικογένεια»

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά του στην επιστροφή του στα κεντρικά γραφεία της παράταξης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος για σειρά ετών.

«Προσέρχομαι σήμερα με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης στο δικό μου σπίτι, στη δική μου οικογένεια, να υποβάλω την υποψηφιότητά μου στην κρίση των χιλιάδων μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού», δήλωσε.

Ο κ. Νεοφύτου χαρακτήρισε τη διαδικασία μεγάλη γιορτή για τη δημοκρατία και την παράταξη, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά τα μέλη του ΔΗΣΥ καλούνται να επιλέξουν με την ψήφο τους τον υποψήφιο του κόμματος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με τον τρόπο αυτό θέλησε να αναδείξει τη σημασία της συμμετοχής της κομματικής βάσης στη λήψη μιας απόφασης που θα καθορίσει την πολιτική πορεία του ΔΗΣΥ προς τις εκλογές του 2028. Πρόσθεσε πως στις 29 Νοεμβρίου, ο κόσμος θα πρέπει να σταθεί δίπλα στον υποψήφιο που θα κερδίσει το χρίσμα, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει συστράτευση από όλους.

Αναφορές στην ακρίβεια, τα ενοίκια και τις χαμηλές συντάξεις

Πέραν των εσωκομματικών ζητημάτων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιχείρησε να δώσει και κοινωνικό περιεχόμενο στο μήνυμά του, στρέφοντας την προσοχή στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες.

«Ζω τις αγωνίες και τους αγώνες σας», ανέφερε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσωπα που γνωρίζει προσωπικά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Στάθηκε ειδικότερα στο υψηλό κόστος των ενοικίων και στις χαμηλές συντάξεις, περιγράφοντας προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα πολλών νοικοκυριών.

Οι συγκεκριμένες αναφορές εντάσσονται στην προσπάθειά του να παρουσιάσει την υποψηφιότητά του όχι μόνο ως μια εσωκομματική διεκδίκηση, αλλά και ως πολιτική πρόταση που φιλοδοξεί να απαντήσει στις ανησυχίες της κοινωνίας.