Με μια λιτή δήλωση, στην οποία έδωσε έμφαση στο αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας και στην επόμενη μέρα του Δημοκρατικού Συναγερμού, ολοκλήρωσε την επίσημη υποβολή της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα του κόμματος ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028 ο Γιώργος Παμπορίδης.
Χαμηλοί τόνοι από Παμπορίδη: Με τη Γαλάτεια στην Πινδάρου: «Προσυπογράφω τον φίλο Αβέρωφ» - Τι είπε για το αδιάβλητο της κάλπης
Σε αντίθεση με τον ανθυποψήφιό του, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Παμπορίδης επέλεξε να προσέλθει χωρίς οργανωμένη παρουσία υποστηρικτών, κρατώντας χαμηλούς τόνους κατά την άφιξή του.
Ο κ. Παμπορίδης έφθασε λίγο πριν από τις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στα κεντρικά γραφεία του ΔΗΣΥ στην Πινδάρου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γαλάτεια Παμπορίδη. Σε αντίθεση με τον ανθυποψήφιό του, Αβέρωφ Νεοφύτου, επέλεξε να προσέλθει χωρίς οργανωμένη παρουσία υποστηρικτών, διατηρώντας χαμηλούς τόνους.
Μετά την κατάθεση της υποψηφιότητάς του, προχώρησε σε σύντομες δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την προσδοκία για μια ποιοτική και αδιάβλητη εσωκομματική διαδικασία.
«Υπέβαλα την υποψηφιότητά μου για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Προσβλέπω σε μια ποιοτική εκλογική διαδικασία», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι ο κομματικός μηχανισμός θα διασφαλίσει το αδιάβλητο του αποτελέσματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στον Αβέρωφ Νεοφύτου, καθώς δήλωσε ότι προσυπογράφει τη θέση του ανθυποψηφίου του για την επόμενη μέρα της παράταξης. «Προσυπογράφω τη δήλωση του φίλου Αβέρωφ για την επόμενη μέρα μετά την 28η Νοεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η τοποθέτησή του καταγράφεται ως μήνυμα συνεννόησης ενόψει της εσωκομματικής αναμέτρησης, με τον Γιώργο Παμπορίδη να αποφεύγει την αντιπαράθεση κατά την επίσημη έναρξη της διεκδίκησης του χρίσματος.
Η διαδικασία θα κορυφωθεί στις 28 Νοεμβρίου, όταν τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού θα κληθούν να επιλέξουν τον υποψήφιο του κόμματος για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.
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