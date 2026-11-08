Αλλαγή σκυτάλης στο ΑΚΕΛ Λάρνακας – Νέος Επαρχιακός Γραμματέας ο Χρίστος Κκονές

Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης επικεντρώθηκαν στις πολιτικές και οργανωτικές προτεραιότητες του ΑΚΕΛ, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αριστερά, αλλά και στα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους της πόλης και της επαρχίας Λάρνακας.

Στη συζήτηση τέθηκαν, μεταξύ άλλων, η ακρίβεια, οι δυσκολίες πρόσβασης στη στέγη, το ύψος των μισθών και των συντάξεων, καθώς και οι αδυναμίες του κοινωνικού κράτους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, οι σύνεδροι συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της πολιτικής και οργανωτικής παρουσίας του κόμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην επαφή με την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του ΚΚΚ–ΑΚΕΛ, με την ανάγκη ανανέωσης και ενδυνάμωσης του κόμματος να αποτελεί βασικό στοιχείο των τοποθετήσεων.

Στόχος η προοδευτική αλλαγή το 2028

Η Συνδιάσκεψη έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και στις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, θέτοντας ως στόχο την προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση.

Μέσα από τις τοποθετήσεις των συνέδρων υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του ΑΚΕΛ, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, καθώς και η συνέχιση της δράσης του για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

Στην πρώτη του ομιλία μετά την εκλογή του, ο νέος Επαρχιακός Γραμματέας, Χρίστος Κκονές, ευχαρίστησε τους συνέδρους για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν, επισημαίνοντας το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνει.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη συλλογικής προσπάθειας και ενότητας, με επιδίωξη την περαιτέρω ενίσχυση του ΑΚΕΛ και τη διαρκή παρουσία του δίπλα στους πολίτες.

Τα 43 μέλη της νέας Επαρχιακής Επιτροπής

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης εξελέγη η νέα Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας, η οποία αποτελείται από 43 μέλη, συγκεκριμένα 30 άνδρες και 13 γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των μελών της ανέρχεται στα 41 χρόνια.

Στη νέα Επιτροπή συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά:

Αγαθού Σταύρος, Ακρίτα Χριστιάνα, Αρτέμη Ελένη, Γεωργίου Ορθοδοξία, Γεωργίου Ρένος, Γιάγκου Άντρη, Γιατρού Αντώνης, Δημητρίου Γιάννης, Δημητρίου Μηνάς, Ιουλιανός Γιώργος, Ιωάννου Παύλος, Καζαντζής Άθως, Κατσιάρης Παναγιώτης, Καυκαλιάς Αντρέας, Κκονέ Χρίστος, Κουλλαπής Ανδρέας, Λαγού Κωνσταντίνος, Μηνά Ανδρέας, Μιχαήλ Ιωάννα, Μιχαήλ Μέλιος, Μιχαήλ Α. Μιχάλης, Ιωάννου Άντρη, Μιχαήλ Π. Μιχάλης, Μολέσκη Βασίλης, Μολέσκη Νίκος, Ξιούρουππα Μαρία, Παναγή Δημήτρης, Παναγή Πιερής, Παπαδημητρίου Νικόλας, Παρμάκη Γεωργία, Πασιουρτίδης Αντρέας, Σακκά Χαράλαμπος, Σιαθάς Αντώνης, Σιααπάν Ρεβέκκα, Στυλιανού Μάριος, Φλουρής Αβραάμ, Φραγκή Δώρα, Χαραλάμπους Πάμπος, Χαραλάμπους Φωτεινή, Χριστοδούλου Κ. Μιχάλης, Χριστοδούλου Πωλίνα, Χριστοδούλου Στυλιάνα και Χρίστου Κυριάκος.

Η νέα Επαρχιακή Επιτροπή θα συνεδριάσει εντός μίας εβδομάδας, όπως προβλέπει το καταστατικό του ΑΚΕΛ, για την εκλογή του Επαρχιακού Οργανωτικού Γραμματέα και των μελών της νέας Επαρχιακής Γραμματείας.

Ποιος είναι ο Χρίστος Κκονές

Ο νέος Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λάρνακας, Χρίστος Χρίστου (Κκονές), είναι 46 ετών. Κατάγεται από την Αραδίππου, κατοικεί στα Λιβάδια και είναι παντρεμένος με τη Νάσια Φράγκου, με την οποία έχουν δύο παιδιά.

Σπούδασε Στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2012 εργάζεται ως επαγγελματικό στέλεχος του ΑΚΕΛ.

Η ένταξή του στο κόμμα έγινε το 2004, ενώ από το 2017 μέχρι την εκλογή του στη νέα θέση ασκούσε καθήκοντα Επαρχιακού Οργανωτικού Γραμματέα Λάρνακας.

Από το 2012 συμμετέχει στην Επαρχιακή Επιτροπή και από το 2015 είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.

Προηγουμένως είχε αναπτύξει οργανωτική δράση μέσα από την ΕΔΟΝ, στην οποία διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας Λάρνακας από το 2006 μέχρι το 2012. Την περίοδο 2010–2013 ήταν μέλος της Κεντρικής Γραμματείας, ενώ συμμετείχε επίσης στο Εκτελεστικό και στο Κεντρικό Συμβούλιο της οργάνωσης.

Στο βιογραφικό του περιλαμβάνεται και θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς υπήρξε δημοτικός σύμβουλος Αραδίππου από το 2006 έως το 2011.

Επιπλέον, από το 2008 μέχρι το 2013 διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Αραδίππου.

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