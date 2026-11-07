«Απαράδεκτο και κατάπτυστο το ΡΙΚ» - Πυρά Στεφάνου για την απουσία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από τις εκδηλώσεις για τα 100χρονα του ΑΚΕΛ

Σε ανάρτησή του, ο κ. Στεφάνου καταγγέλλει ότι το ΡΙΚ δεν κάλυψε τη χθεσινοβραδινή μεγάλη επετειακή εκδήλωση του ΑΚΕΛ, στην οποία, όπως αναφέρει, παρευρέθηκαν πλήθος κόσμου, πρέσβεις, τουρκοκυπριακά κόμματα, καθώς και αντιπροσωπείες από περισσότερα από 30 κόμματα από όλο τον κόσμο.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ σημειώνει ότι η απουσία του ΡΙΚ συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς δεν υπήρξε κάλυψη ούτε του ολοήμερου Διεθνούς Συμποσίου που διοργανώνει το κόμμα, με θέμα τον σύγχρονο κόσμο και τον ρόλο της Αριστεράς. «Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν κάλυψε», αναφέρει χαρακτηριστικά για τη χθεσινή εκδήλωση, ενώ επαναλαμβάνει την ίδια αιχμηρή αναφορά για τη σημερινή διοργάνωση.

Ο κ. Στεφάνου υποστηρίζει ότι με τη στάση του αυτή το ΡΙΚ καταργεί για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως δημόσια ραδιοτηλεόραση, προσθέτοντας ότι αγνοεί το αρχαιότερο κόμμα της Κύπρου.