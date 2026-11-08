Ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος του ΔΗΣΥ; Ο αντιΑΚΕΛισμός, ο Χριστοδουλίδης και το δίλημμα του 2028

Η είσοδος του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη στην κούρσα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ ενόψει των προεδρικών εκλογών και η απόσυρση της υποψηφιότητας της Αννίτας Δημητρίου δημιουργούν νέα δεδομένα στο κόμμα της Δεξιάς. Στην ουσία φέρνουν τον ΔΗΣΥ μπροστά στο δίλημμα μιας νέας στρατηγικής. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο πολιτικός σχεδιασμός και η ρητορική της Πινδάρου υπηρετούσαν τον στόχο της καθόδου της Αννίτας Δημητρίου στις προεδρικές εκλογές του 2028. Η Αννίτα Δημητρίου εξελέγη πρόεδρος του ΔΗΣΥ αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές του 2023, παραλαμβάνοντας ένα κόμμα βυθισμένο στην εσωστρέφεια. Κατά την προεκλογική περίοδο υπήρξε μια διάσπαση μεταξύ των Αβερωφικών και των Χριστοδουλιδικών και σε αυτόν τον διαχωρισμό προστέθηκε η διαφωνία για τις επιλογές του κόμματος στον δεύτερο γύρο. Το διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε ψήφο κατά συνείδηση, ωστόσο αρκετοί Συναγερμικοί επέλεξαν τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ Ανδρέα Μαυρογιάνν...