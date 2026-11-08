Όταν ιδρύθηκε το 2008 το ΕΛΑΜ επιχείρησε αρχικά να εγγραφεί στο μητρώο κομμάτων με την ονομασία «Χρυσή Αυγή», κάτι που το Υπουργείο Εσωτερικών δεν αποδέχθηκε. Ο πρόεδρός του Χρίστος Χρίστου, πρώην μέλος της ελληνικής οργάνωσης, δεν έκρυβε τη συγγένεια, καθώς σε τηλεοπτική εκπομπή το 2013 περιέγραψε το κόμμα του ως τη Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Τον Σεπτέμβριο 2013, μετά τις συλλήψεις της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, μέλη του ΕΛΑΜ διαμαρτυρήθηκαν έξω από την ελληνική πρεσβεία στη Λευκωσία. Στις βουλευτικές του 2011 το κόμμα είχε λάβει μόλις 1,08%, ενώ και ο πολιτικός επιστήμονας Γιάννος Κατσουρίδης, σε μελέτη του 2013 στο περιοδικό South European Society and Politics για τους παράγοντες επανεμφάνισης της Άκρας Δεξιάς στην Κύπρο, το...
Πώς το ΕΛΑΜ έγινε αναγκαίο για Χριστοδουλίδη, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ - Από το περιθώριο, στο επίκεντρο των σχεδιασμών για το 2028
Οριστικά στην ηγεσία του ΕΛΑΜ και για την επόμενη πενταετία παραμένει ο Χρίστος Χρίστου, καθώς με τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων για το εκλογικό συνέδριο του κόμματος, που είναι προγραμματισμένο για τις 28 Νοεμβρίου, κατατέθηκε μόνο η δική του υποψηφιότητα για την προεδρία του κινήματος.
Δεκαοκτώ χρόνια μετά την ίδρυσή του ως αδελφού κόμματος της Χρυσής Αυγής, το ΕΛΑΜ βρίσκεται στο επίκεντρο των υπολογισμών για τις προεδρικές του 2028, καθώς η σταδιακή κανονικοποίησή του, την οποία καταγράφουν πολιτικοί επιστήμονες, συναντά πλέον την εκλογική ανάγκη του Προέδρου Χριστοδουλίδη και την αλλαγή στάσης ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ
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