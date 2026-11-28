Την πεποίθηση ότι τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν επιλέγουν σήμερα μόνο τον υποψήφιο της παράταξης, αλλά και τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξέφρασε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.
Ψήφισε ο Αβέρωφ Νεοφύτου: «Σήμερα επιλέγουμε τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας» – Χειροκροτήματα κατά την άφιξή του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε τα μέλη της παράταξης να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η σημερινή αναμέτρηση θα αναδείξει και τον νικητή των Προεδρικών του 2028.
Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ψήφισε στο σωματείο «Ένωσις» στους Αγίους Ομολογητές, όπου κατά την άφιξή του έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από παρευρισκόμενους.
Ο κ. Νεοφύτου εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την πρωτόγνωρη, όπως τη χαρακτήρισε, διαδικασία, σημειώνοντας ότι η ιστορική παράταξη του Γλαύκου Κληρίδη γράφει για ακόμη μία φορά ιστορία.
Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα ενεργά μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα οποία υπολόγισε σε 20 με 25 χιλιάδες, σημειώνοντας ότι ήδη διαπιστώνει μαζική προσέλευση στις κάλπες.
«Σήμερα δεν ψηφίζουν απλά τον υποψήφιο της παράταξής μας, πιστεύω πως επιλέγουν και τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε.
Το στοίχημα για το 2028
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα δεν αφορά μόνο τα μέλη και τους φίλους του ΔΗΣΥ, αλλά ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία.
Έθεσε ως προτεραιότητες την ενίσχυση της οικονομίας, την αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, τη μείωση του κόστους ζωής και την προσιτή κατοικία.
«Πάνω από όλα, όμως, θα εργαστούμε για μια επανενωμένη και ελεύθερη πατρίδα, χωρίς ξένα στρατεύματα και ξένους εγγυητές», τόνισε.
«Σήμερα κάνουμε μια καλή αρχή. Το 2028 θα είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής, με μια νέα σελίδα για τον τόπο μας», κατέληξε.
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