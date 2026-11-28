Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα ενεργά μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, τα οποία υπολόγισε σε 20 με 25 χιλιάδες, σημειώνοντας ότι ήδη διαπιστώνει μαζική προσέλευση στις κάλπες.

«Σήμερα δεν ψηφίζουν απλά τον υποψήφιο της παράταξής μας, πιστεύω πως επιλέγουν και τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε.

Το στοίχημα για το 2028

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα δεν αφορά μόνο τα μέλη και τους φίλους του ΔΗΣΥ, αλλά ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία.

Έθεσε ως προτεραιότητες την ενίσχυση της οικονομίας, την αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών, τη μείωση του κόστους ζωής και την προσιτή κατοικία.

«Πάνω από όλα, όμως, θα εργαστούμε για μια επανενωμένη και ελεύθερη πατρίδα, χωρίς ξένα στρατεύματα και ξένους εγγυητές», τόνισε.

«Σήμερα κάνουμε μια καλή αρχή. Το 2028 θα είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής, με μια νέα σελίδα για τον τόπο μας», κατέληξε.