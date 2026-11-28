Μήνυμα ενότητας και σεβασμού στο αποτέλεσμα της εσωκομματικής κάλπης έστειλε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος για την ανάδειξη του υποψηφίου της παράταξης στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.
Ψήφισε η Αννίτα Δημητρίου και έστειλε μήνυμα ενότητας στον ΔΗΣΥ: «Η επόμενη μέρα θα μας βρει δεσμευμένους από το αποτέλεσμα»
Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ξεκαθάρισε ότι η παράταξη θα σεβαστεί την ετυμηγορία των μελών της, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη και αναφέρθηκε στις κινήσεις της επόμενης ημέρας
Ερωτηθείσα κατά πόσον μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ΔΗΣΥ θα είναι ενωμένος την επόμενη ημέρα, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την πεποίθηση ότι σήμερα θα κλείσει ένα κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπογραμμίζοντας ότι από τη στιγμή που αποφασίζουν τα μέλη της παράταξης δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση.
«Η επόμενη μέρα θα μας βρει δεσμευμένους από το αποτέλεσμα», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας του κόμματος και της ανάδειξης του οράματος και των θέσεων της παράταξης το επόμενο διάστημα.
«Θα σηκώσουμε μανίκια»
Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ευχήθηκε καλή επιτυχία τόσο στον Αβέρωφ Νεοφύτου όσο και στον Γιώργο Παμπορίδη, σημειώνοντας ότι σήμερα τον λόγο έχουν τα μέλη του κόμματος.
Αναφερόμενη στις κινήσεις της επόμενης ημέρας, δήλωσε ότι η παράταξη θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία του προγράμματος και στην οργάνωση της προεκλογικής εκστρατείας.
«Όπως ξέρουμε πολύ καλά να κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κληθείσα, εξάλλου, να απαντήσει κατά πόσον από τη Δευτέρα θα αρχίσει επαφές με άλλα κόμματα, περιορίστηκε να δηλώσει ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή
Η κ. Δημητρίου εξέφρασε την υπερηφάνειά της για τη διαδικασία, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά στον Δημοκρατικό Συναγερμό, καλώντας κάθε Συναγερμικό να συμμετάσχει στη «γιορτή της δημοκρατίας».
Ευχαρίστησε, παράλληλα, τα περισσότερα από 500 στελέχη και τους εθελοντές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εκλογικής διαδικασίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
«Σήμερα δίνουμε όλοι το παρών μας και η επόμενη μέρα χτίζεται με το παρόν όλων», σημείωσε.
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