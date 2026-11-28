Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου η εσωκομματική εκλογική διαδικασία στον Δημοκρατικό Συναγερμό, με τα μέλη της παράταξης να καλούνται να επιλέξουν το πρόσωπο με το οποίο το κόμμα θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028.

Το προεδρικό χρίσμα του ΔΗΣΥ διεκδικούν ο τέως πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου και ο πρώην υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης, με τη σημερινή αναμέτρηση να αποτελεί ορόσημο για την πορεία της παράταξης προς τις επόμενες Προεδρικές Εκλογές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στο εκλογικό αποτέλεσμα όσο και στη συμμετοχή των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και στα μηνύματα που θα εκπέμψουν οι δύο διεκδικητές και η ηγεσία της παράταξης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η εκλογική διαδικασία

Οι κάλπες άνοιξαν στις 9 το πρωί και η ψηφοφορία θα συνεχιστεί μέχρι τις 6 το απόγευμα, σε εκλογικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Μετά το κλείσιμο των καλπών θα ακολουθήσει η καταμέτρηση των ψήφων, με την ανακοίνωση του αποτελέσματος να αναμένεται το βράδυ στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Στο 29% η συμμετοχή – Πάνω από 14.000 μέλη στις κάλπες

Στα 14.110 ανήλθαν τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι τις 17:00, με τη συμμετοχή να διαμορφώνεται στο 29% των 48.899 δικαιούχων, μία ώρα πριν από το κλείσιμο των καλπών.

Η προσέλευση παραμένει χαμηλότερη συγκριτικά με τις δύο εσωκομματικές αναμετρήσεις του 2023. Κατά την εκλογή προέδρου του ΔΗΣΥ, μέχρι την αντίστοιχη ώρα είχαν ψηφίσει 19.178 μέλη (38%), ενώ κατά την εκλογή αναπληρωτή προέδρου και αντιπροέδρων είχαν ψηφίσει 15.706 μέλη (31%).

Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής καταγράφεται στην Πάφο (33%), ακολουθούμενη από την Ελεύθερη Αμμόχωστο (32%) και τη Λευκωσία (30%).

Αναλυτικά, η προσέλευση μέχρι τις 17:00:

Λευκωσία: 5.207 (30%)

Λεμεσός: 2.891 (25%)

Λάρνακα: 2.514 (29%)

Πάφος: 1.994 (33%)

Ελεύθερη Αμμόχωστος: 1.390 (32%)

Εξωτερικό: 114 (16%)

Η μεγαλύτερη υποχώρηση σε σχέση με την εκλογή προέδρου του ΔΗΣΥ το 2023 εξακολουθεί να καταγράφεται στη Λάρνακα, κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, και στη Λεμεσό, κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίθετα, η Πάφος καταγράφει υψηλότερη συμμετοχή σε σύγκριση με την αντίστοιχη ώρα κατά την εκλογή αναπληρωτή προέδρου και αντιπροέδρων του 2023 (33% έναντι 28%), ενώ η Λευκωσία βρίσκεται στα ίδια επίπεδα (30%).

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 18:00 και θα ακολουθήσει η καταμέτρηση των ψήφων.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η σημερινή διαδικασία διεξάγεται σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν από τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να επιλέγει από νωρίς τον υποψήφιό του για την αναμέτρηση.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το ζητούμενο για την ηγεσία της Πινδάρου θα είναι η συσπείρωση της παράταξης γύρω από τον υποψήφιο που θα αναδείξει η κάλπη και η διαμόρφωση της στρατηγικής του κόμματος ενόψει των Προεδρικών Εκλογών.

Αννίτα Δημητρίου: Η επόμενη μέρα θα μας βρει δεσμευμένους από το αποτέλεσμα

Μήνυμα ενότητας και σεβασμού στην ετυμηγορία της κάλπης έστειλε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος.

Ερωτηθείσα κατά πόσον η παράταξη θα είναι ενωμένη την επόμενη ημέρα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι σήμερα θα κλείσει ένα κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπογραμμίζοντας ότι από τη στιγμή που αποφασίζουν τα μέλη του κόμματος δεν χωρεί καμία αμφισβήτηση.

«Η επόμενη μέρα θα μας βρει δεσμευμένους από το αποτέλεσμα», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας της παράταξης.

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Αβέρωφ Νεοφύτου: Σήμερα επιλέγουν τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στο σωματείο «Ένωσις» στους Αγίους Ομολογητές άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από παρευρισκόμενους κατά την άφιξή του.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξέφρασε την υπερηφάνειά του για την εκλογική διαδικασία, απευθύνοντας κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στα ενεργά μέλη της παράταξης.

«Σήμερα δεν ψηφίζουν απλά τον υποψήφιο της παράταξής μας, πιστεύω πως επιλέγουν και τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Γιώργος Παμπορίδης: Ο μοναδικός κριτής είναι ο εκλογέας

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Γαλάτεια Παμπορίδου, προσήλθε στην Πινδάρου για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ο Γιώργος Παμπορίδης.

«Ο μοναδικός κριτής είναι ο εκλογέας. Αυτός κρατά την τύχη και της παράταξης και του τόπου στα χέρια του», ανέφερε σε δηλώσεις του, καλώντας τα μέλη του ΔΗΣΥ να σηκωθούν από τον καναπέ και να ψηφίσουν για το μέλλον της παράταξης και του τόπου.

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Μιχάλης Ιωαννίδης: Σήμερα είναι ημέρα επιλογής για τα μέλη του ΔΗΣΥ

Ως «μήνα ευθύνης» για τα μέλη και τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού χαρακτήρισε το διάστημα που προηγήθηκε της σημερινής αναμέτρησης ο Μιχάλης Ιωαννίδης, αναφερόμενος και στις προσπάθειες των δύο υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο.

«Σήμερα είναι ημέρα επιλογής για τα μέλη του ΔΗΣΥ», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα η προσέλευση στις κάλπες να είναι από τις μεγαλύτερες που έχει καταγράψει η παράταξη.

Σάβια Ορφανίδου: Απόψε είναι η ώρα της ενότητας

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία απηύθυνε η Σάβια Ορφανίδου, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας για τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Όπως ανέφερε, τα μέλη της παράταξης έχουν τη δυνατότητα μέσα από την ψήφο τους να εκφράσουν τη βούλησή τους και να δώσουν δύναμη στον υποψήφιο της επιλογής τους.

«Απόψε είναι η ώρα του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η ώρα της ενότητας, είναι η ώρα να συστρατευτούμε όλοι πίσω από τον υποψήφιο που θα εκλέξουμε», υπογράμμισε.