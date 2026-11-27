Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο Ουστέλ είπε ότι ο «νόμος» για τη ρύθμιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων θα τεθεί σε εφαρμογή «τη νέα θητεία της κυβέρνησης», παράλληλα με τη δημιουργία του νέου ταμείου υπό το «υπουργείο εργασίας». «Εμείς θα αποκαταστήσουμε ξανά αυτή την αδικία», πρόσθεσε.

Ο Ουστέλ υποστήριξε ότι η μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 55 έτη για όλους, όπως προτείνει το ΡΤΚ, θα ανέτρεπε τη «δημοσιονομική» ισορροπία του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Η απώλεια δικαιωμάτων όσων άρχισαν να εργάζονται πριν από το 2008 εξετάστηκε ξεχωριστά, είπε, και οι αρμόδιοι ειδικοί ολοκλήρωσαν μελέτη για τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται.

Η κάλυψη του οικονομικού κόστους από το υφιστάμενο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων θα έπληττε τους υπόλοιπους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, εξήγησε. Για τον λόγο αυτό, είπε, πρέπει να δημιουργηθεί ανεξάρτητο ταμείο από το «υπουργείο εργασίας».

Ο Ουστέλ υπενθύμισε ότι φέτος ψηφίστηκε η «νομοθετική» ρύθμιση για τους επαγγελματικούς κωδικούς, ώστε οι εισφορές να καταβάλλονται με βάση τις πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων. Ανέφερε ότι τον επόμενο χρόνο θα καταρτιστούν οι σχετικοί κανονισμοί, έπειτα από διαβούλευση με τις επαγγελματικές ενώσεις, και τότε θα αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κίνητρα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια αύξησαν τον αριθμό των ενεργών ασφαλισμένων, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Ο Ουνάλ Ουστέλ επέκρινε άλλα κόμματα ότι υπόσχονται αλλαγές στο συνταξιοδοτικό χωρίς να διευκρινίζουν το κόστος και τις πηγές χρηματοδότησης. «Ο λαός μας γνωρίζει ότι όταν το ΚΕΕ δίνει μια υπόσχεση, την τηρεί», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ