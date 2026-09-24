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Σήμερα το τετ α τετ Χριστοδουλίδη–Γκουτέρες: Στο τραπέζι τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντά σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο περιθώριο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση

Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συναντάται σήμερα, Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:55, ώρα Κύπρου, στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Νωρίτερα, στις 16:00, ώρα Κύπρου, ο Πρόεδρος θα παρακαθίσει σε πρόγευμα εργασίας που διοργανώνουν οι Antenna Group και Atlantic Council, με θέμα «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία». Κατά τη διάρκεια του προγεύματος θα προβεί σε παρέμβαση.

Στις 20:00, ώρα Κύπρου, ο Πρόεδρος θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Την Τετάρτη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλώντας τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ #ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

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