Χριστοδουλίδης: Προτεραιότητα η ταχύτερη ανάπτυξη των ανακαλύψεων στην κυπριακή ΑΟΖ

Η ταχύτερη δυνατή προώθηση της ανάπτυξης των ανακαλύψεων στην κυπριακή ΑΟΖ αποτελεί προτεραιότητα για την Κυπριακή Δημοκρατία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή του την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Παγκόσμιες Έρευνες, John Ardill.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ExxonMobil και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την αξιοποίηση των ανακαλύψεων «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο Τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή παρουσία της ExxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα, σημείωσε πως η κήρυξη των δύο ανακαλύψεων ως εμπορικά αξιοποιήσιμων αποτελεί σημαντικό ορόσημο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μετάβαση στην επόμενη φάση.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της διατήρησης της δυναμικής που έχει δημιουργηθεί και της επίσπευσης της αξιολόγησης των διαθέσιμων επιλογών ανάπτυξης. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η υποβολή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής το συντομότερο δυνατόν, καθώς και η προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών για τη λήψη Τελικής Επενδυτικής Απόφασης.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε ακόμη ότι ο Πρόεδρος τόνισε πως η αξιοποίηση των εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της ενεργειακής στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι η ανάπτυξη των αποθεμάτων μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και να συμβάλει στις προσπάθειες της Ευρώπης για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού.

Κατά τον κ. Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για στενή συνεργασία με την ExxonMobil, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο. Στόχος είναι οι επιτυχίες της ερευνητικής δραστηριότητας να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης και παραγωγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ