Απαντά στα σενάρια στασιμότητας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν είμαστε σε αδιέξοδο στο Κυπριακό»

Τη θέση ότι η διαδικασία για το Κυπριακό δεν βρίσκεται σε αδιέξοδο, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε δημοσιεύματα και εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για στασιμότητα στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών.

«Δεν ξέρω από πού αντλούν την ενημέρωση. Σίγουρα δεν είμαστε σε αδιέξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει πρώτα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρία της Τετάρτης και ακολούθως θα υπάρξουν περισσότερες δημόσιες τοποθετήσεις.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει πλήρως προσηλωμένος στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

«Έχουμε έναν Γενικό Γραμματέα ο οποίος είναι απόλυτα δεσμευμένος στην επανέναρξη των συνομιλιών και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται», είπε, σημειώνοντας ότι η κυπριακή πλευρά στηρίζει την προσπάθειά του μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τόσο τη μεθοδολογία όσο και την ουσία του Κυπριακού, καθώς και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Όπως ανέφερε, οι ιδέες και εισηγήσεις που καταθέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά τυγχάνουν θετικής ανταπόκρισης από τον ΓΓ των ΗΕ.

«Το πρόβλημα είναι η εμμονή της τουρκικής πλευράς στα δύο κράτη»

Ο Πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, τονίζοντας ότι το βασικό ζήτημα εντοπίζεται στη θέση της τουρκικής πλευράς για λύση δύο κρατών.

«Εκεί που υπάρχει θέμα, γιατί δεν επιχειρώ να ωραιοποιήσω τα πράγματα, είναι η θέση της τουρκικής πλευράς περί λύσης δύο κρατών», ανέφερε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «σε καμία περίπτωση δεν είμαστε σε αδιέξοδο», επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

Τα επόμενα βήματα

Αναφερόμενος στις επόμενες εξελίξεις, ο Πρόεδρος αποκάλυψε ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναμένεται να επισκεφθεί την Κύπρο τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Ευρωπαίος απεσταλμένος Γιοχάνες Χαν (Φίτο, όπως τον ανέφερε) δραστηριοποιείται ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, ενώ αναμένονται επαφές και συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άγκυρας.

«Είμαστε στην κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών, χωρίς να παραβλέπω τις δυσκολίες και τα προβλήματα που επικεντρώνονται στην εμμονή της τουρκικής πλευράς για λύση δύο κρατών», είπε.

Για τις αποχωρήσεις από το Cyprus Forum

Κληθείς να σχολιάσει τις αποχωρήσεις από το Cyprus Forum, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέφυγε να τοποθετηθεί επί του θέματος.

«Δεν έχω να σχολιάσω οτιδήποτε. Θα πρέπει να σχολιάσουν οι διοργανωτές», δήλωσε.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι θεωρεί το Cyprus Forum μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου.

«Κινούμαστε στα πλαίσια του κοινωνικού φιλελευθερισμού, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, ευνοούμε και θέλουμε τον δημόσιο διάλογο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το φόρουμ συμβάλλει ουσιαστικά στην ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε προσωπικότητες από την Κύπρο και το εξωτερικό.

«Είναι πολύ νωρίς για τις προεδρικές εκλογές»

Ερωτηθείς για τις διεργασίες στον ΔΗΣΥ και γενικότερα για τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχολίασε ότι θεωρεί πρόωρη την έναρξη της προεκλογικής συζήτησης.

«Είμαστε στον Σεπτέμβριο του 2026 και οι προεδρικές εκλογές είναι τον Φεβρουάριο του 2028», είπε.

Τόνισε ότι σέβεται το δικαίωμα κάθε πολίτη ή πολιτικής παράταξης να ξεκινήσει την προεκλογική της προετοιμασία, ωστόσο σημείωσε ότι η δική του προτεραιότητα παραμένει η αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που έχει ενώπιόν της η χώρα.

«Έχουμε ενώπιόν μας σοβαρότατες προκλήσεις που η εκτελεστική εξουσία πρέπει να δώσει λύσεις, και αυτή είναι η προτεραιότητά μας μαζί με τη νομοθετική εξουσία», κατέληξε.