Η διαφορετική αφήγηση των δύο πλευρών για το τι ακριβώς συνέβη στο περιθώριο των επαφών στη Νέα Υόρκη, με παρέμβαση και της απεσταλμένης του ΟΗΕ, κατέστησε σαφές ένα πράγμα: οι πλευρές δεν βρίσκονται πιο κοντά στην επανέναρξη των συνομιλιών και ίσως έχουν απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την επανέναρξή τους. Στις δηλώσεις που έγιναν μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η προσωπική απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι απουσιάζει η απαιτούμενη πολιτική βούληση. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, κατηγόρησε τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι αποπροσανατολίζει τη συζήτηση από τα ουσιαστικά ζητήματα, ρίχνοντας στο τραπέζι 19 «νέες ιδέες». Από την πλευρά του, ο Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η τουρκική πλευρ...
«Blame game» για το ναυάγιο της Νέας Υόρκης - Απομακρύνονται ακόμη περισσότερο οι συνομιλίες για το Κυπριακό
Η Ολγκίν προειδοποιεί ότι η δυναμική εξασθενεί, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για χαμένες ευκαιρίες, αδιέξοδη πρόοδο και τακτικές καθυστέρησης
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