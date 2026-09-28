Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετά τις επαφές στη Νέα Υόρκη

Τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει την πολιτική ηγεσία για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και για τις επαφές που πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως αναφέρεται, κατά τη συνεδρία θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Η σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μετά τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και την προσωπική του απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στη Νέα Υόρκη.