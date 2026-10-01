Τα μηνύματα Χριστοδουλίδη για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας: Υποχωρήσεις για επανένωση, όχι για «επίπλαστη πρόοδο» στο κυπριακό

Έτοιμος για υποχωρήσεις που θα υπηρετούν τον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης της Κύπρου, αλλά όχι για κινήσεις που θα γίνουν απλώς για να υπάρξει «επίπλαστη πρόοδος», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό του μήνυμα για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος αφορούσε το Κυπριακό, με τον Πρόεδρο να δηλώνει ότι η άρση της κατοχής παραμένει η πρώτη του προτεραιότητα. Παραδέχθηκε ότι οι προσπάθειες των τελευταίων τριών και πλέον χρόνων δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής στο σημείο που θα επιθυμούσε η ελληνοκυπριακή πλευρά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα συνεχιστεί.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την κατοχή του 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας εστία απειλής, η οποία επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας και περιορίζει τις προοπτικές της χώρας.

«Η άρση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης παραμένει η πρώτη μου προτεραιότητα και η κορυφαία μου έγνοια», ανέφερε.

Για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, είπε ότι στόχος παραμένει η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, του διαπραγματευτικού κεκτημένου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δυστυχώς, δεν είμαστε στο σημείο που θα επιθυμούσαμε», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει σε απραξία, καθώς κάτι τέτοιο, όπως είπε, εξυπηρετεί όσους επιθυμούν τη διαιώνιση του στάτους κβο.

Αναφέρθηκε και στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για λύση δύο κρατών. Τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και υποστήριξε ότι αποδεικνύουν «ποιος πραγματικά ευθύνεται για την ανυπαρξία ουσιαστικής προόδου».

«Έτοιμος για υποχωρήσεις»

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι ο στόχος είναι η επανένωση της Κύπρου, με μια λύση που θα μετεξελίξει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα σύγχρονο κράτος, κυρίαρχο σε ολόκληρη την επικράτειά του, χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα.

«Παραμένω ρεαλιστής, γνωρίζω τα όρια της πλευράς μας, είμαι έτοιμος για υποχωρήσεις που υπηρετούν τον στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα διολισθήσω σε ενέργειες χάριν μιας επίπλαστης προόδου», είπε.

Παρά τις δυσκολίες, εκτίμησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δεδομένα που αφήνουν περιθώριο για πρόοδο. Μεταξύ αυτών ανέφερε την ολοκλήρωση της καταγραφής των συγκλίσεων, την επαναβεβαίωση του πλαισίου λύσης από τα Ηνωμένα Έθνη, τη θέση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη μορφή λύσης, καθώς και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων στρατηγικών εταίρων της Κύπρου.

Ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς

Στο τηλεοπτικό μήνυμα υπήρξε αναφορά και στην άμυνα, με τον Πρόεδρο να χαρακτηρίζει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς και την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Όπως είπε, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά έχει δικαίωμα να ενισχύει την άμυνά της απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

Ακρίβεια και κόστος στέγασης

Για την οικονομία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης, στον ρυθμό ανάπτυξης, στην απασχόληση και στη μείωση του δημόσιου χρέους.

Παράλληλα, αναγνώρισε την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι μισθωτοί από τον πληθωρισμό, τις ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες και το κόστος στέγασης.

Υποστήριξε ότι η κατάσταση της οικονομίας επιτρέπει στο κράτος να συνεχίσει τα μέτρα στήριξης για ευάλωτες ομάδες, μεσαία τάξη, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση, στις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, στη διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος τέκνου και στις επιδοτήσεις για δίδακτρα και σίτιση παιδιών.

Η Κύπρος στην περιοχή

Για τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, ο Πρόεδρος είπε ότι η χώρα αξιοποιεί την ιδιότητά της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με άλλα κράτη.

«Η Κύπρος μετατρέπει με πράξεις τη γεωγραφική της θέση σε στρατηγικό πλεονέκτημα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι λειτουργεί ως κόμβος σταθερότητας, σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και γέφυρα συνεργασίας.

Στο τέλος του μηνύματος επανήλθε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της κατοχής.

«Ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας», είπε.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι μια κοινή πατρίδα για Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους και Λατίνους, χωρίς αποκλεισμούς, διακρίσεις και εξαιρέσεις.

«Αυτό είναι το μέλλον που οραματιζόμαστε για τον λαό μας. Αυτό είναι το μέλλον που οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας», κατέληξε.

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