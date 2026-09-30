Κοινό ανακοινωθέν ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων: Πολύτιμο εργαλείο τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Το υφιστάμενο διχοτομικό στάτους κβο είναι απαράδεκτο και επιδεινώνεται, ενώ τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) αποτελούν πολύτιμο εργαλείο, αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνάντηση εκπροσώπων ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Λήδρα Πάλλας, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας, με θέμα «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης: ένα εργαλείο για το μέλλον ή μια προαπαιτούμενη προϋπόθεση για επανεκκίνηση;». Τη συζήτηση πρότεινε το φιλοξενούν κίνημα Οικολόγων.

Όπως αναφέρεται, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τη μακροχρόνια εμπειρία των προσπαθειών εφαρμογής ΜΟΕ μετά το Ψήφισμα 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις.

Στο κοινό ανακοινωθέν σημειώνεται ότι πολλά από τα ΜΟΕ έχουν συμβάλει θετικά στην αμοιβαία κατανόηση και έχουν επιλύσει καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές του χάσματος όλα αυτά τα χρόνια.

«Η πραγματική προϋπόθεση είναι η πολιτική βούληση. Τα ΜΟΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», προστίθεται.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνουν τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο μια δημοκρατική, ειρηνική και βιώσιμη ομοσπονδιακή λύση στο Κυπριακό, εντός του πλαισίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του κεκτημένου της ΕΕ και του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «όλες οι πλευρές θα πρέπει να απέχουν από δηλώσεις και ενέργειες που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη, ειδικά τη στιγμή που υπάρχουν προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας, το τουρκοκυπριακό κόμμα Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αγώνα (TAM) επέλεξε να μην συμπεριληφθεί στο κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος.

Η επόμενη συνάντηση των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κομμάτων θα φιλοξενηθεί από το τουρκοκυπριακό κόμμα Ενωμένης Κύπρου (ΚΕΚ), την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ