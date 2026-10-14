ΔΗΣΥ: Κορυφαία προτεραιότητα το Κυπριακό – Μήνυμα ενότητας από την Αννίτα Δημητρίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι η υπευθυνότητα της παράταξης στο εθνικό ζήτημα έχει διαχρονικά αποδειχθεί και επιβεβαιώνεται στην πράξη και σήμερα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αμμόχωστο, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποτραπούν νέα τετελεσμένα και να επιστρέψουν οι νόμιμοι κάτοικοι στην κατεχόμενη γη τους.

Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις με τα Επαρχιακά Συμβούλια πραγματοποιούνται για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και αξιολόγηση των εξελίξεων, σε μια κρίσιμη περίοδο για το εθνικό ζήτημα. Επανέλαβε ότι οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις είναι ο μόνος δρόμος για την απελευθέρωση και την επανένωση της Κύπρου, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε στενή συνεργασία και πλήρη συντονισμό με την Ελλάδα.

Για ζητήματα της καθημερινότητας, η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις: το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, το υδατικό, το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, η ακρίβεια, η γραφειοκρατία και η υπογεννητικότητα.

Υπογράμμισε ότι η πολιτική οφείλει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, με στοχευμένα μέτρα στήριξης για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων εκεί όπου προσφέρουν τη μεγαλύτερη κοινωνική αξία. Ιδιαίτερη μέριμνα, ανέφερε, πρέπει να δίνεται στις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, στους συνταξιούχους με χαμηλές και μεσαίες συντάξεις, στα άτομα με αναπηρίες, στις μονογονεϊκές οικογένειες και στους νέους.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των αγροτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαδοχικές προκλήσεις, από την έλλειψη νερού και τον αφθώδη πυρετό έως την αύξηση του κόστους παραγωγής.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανέλαβε ότι ρόλος της παράταξης είναι να ασκεί έλεγχο, να παρεμβαίνει και να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις, ασκώντας υπεύθυνη αντιπολίτευση με επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας.

Αναφερόμενη στην πορεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, διαβεβαίωσε ότι το κόμμα θα παραμείνει ενωμένο και δυνατό, με σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες και στον ρόλο των μελών του. Η επιλογή του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2028, σημείωσε, θα γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενδοκομματικές διαδικασίες, με τον πρώτο λόγο να ανήκει στις δεκάδες χιλιάδες μέλη του κόμματος.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και συλλογικής ευθύνης. Όπως ανέφερε, ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τη βάση του, να ακούει τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις των στελεχών του και να εργάζεται για μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης για την Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ