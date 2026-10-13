Καρούσος: «Με ενόχλησε που έμαθα από τα ΜΜΕ την απόφαση για απόσυρση της Αννίτας – Να αφήσουμε τα κουτσομπολιά»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ομέγα, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι θα περίμενε να ενημερωθεί προσωπικά από την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, αντί να πληροφορηθεί την εξέλιξη από τα δημοσιεύματα. Όπως διευκρίνισε, το ζήτημα συζητήθηκε στη συνέχεια με την κ. Δημητρίου, η οποία τού εξήγησε τους λόγους της απόφασής της, με αποτέλεσμα το θέμα να θεωρείται πλέον λήξαν.

«Βεβαίως και με ενόχλησε. Θα περίμενα ένα τηλεφώνημα, μια ενημέρωση, για να μην το μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόμμα πρέπει να κοιτάξει μπροστά.

Μήνυμα για ενότητα και χαμηλούς τόνους

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να αφήσουν πίσω τις προσωπικές αντιπαραθέσεις και να επικεντρωθούν στην πολιτική ουσία, ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας για την ανάδειξη του υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Όπως τόνισε, η ηγεσία έχει την ευθύνη να συμβάλει στην αποκατάσταση της ενότητας, στέλνοντας το ίδιο μήνυμα προς όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη, που διεκδικούν το χρίσμα.

Ο κ. Καρούσος χαρακτήρισε πρωτόγνωρη για τα κυπριακά δεδομένα τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου από τη βάση ενός κόμματος και υπογράμμισε ότι αυτή θα πρέπει να διεξαχθεί χωρίς εντάσεις και διχαστικές τοποθετήσεις.

«Είναι καιρός, τέρμα τα κουτσομπολιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να σταματήσει η καθημερινή δημόσια συζήτηση γύρω από εσωκομματικά σενάρια και προσωπικές διαφωνίες.

«Να αποδείξουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη»

Ο Γιάννης Καρούσος άσκησε παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, υποστηρίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις και πολιτικές θέσεις, προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικότερα.

Ενόψει της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, σημείωσε ότι το κόμμα οφείλει να τεκμηριώσει τις θέσεις του με συγκεκριμένα παραδείγματα. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα κονδύλια για οδικά έργα στην επαρχία Αμμοχώστου, λέγοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού που είχε υπόψη του, προβλέπονται €660.000 από το Υπουργείο Μεταφορών.

Θα στηρίξει όποιον εκλεγεί

Σε ό,τι αφορά τη δική του στάση στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι θα εκφράσει την άποψή του μετά την επίσημη υποβολή των υποψηφιοτήτων, η οποία έχει οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα επικρατήσει, θα τον στηρίξει στην προεκλογική εκστρατεία, υπό την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου του κόμματος.

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί δημόσιες διαμάχες μεταξύ των δύο υποψηφίων και κάλεσε αμφότερους να θέτουν ως προτεραιότητα την ενότητα της παράταξης.