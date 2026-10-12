ΔΗΣΥ: Μήνυμα προς Αβέρωφ, Παμπορίδη και στελέχη να αποφύγουν τις προσωπικές αντιπαραθέσεις - Οι συστάσεις της ηγεσίας

Στην ανακοίνωσή της, η ηγεσία του ΔΗΣΥ αναφέρεται αρχικά στην απόφαση της Προέδρου του κόμματος να αποσύρει τη δική της διεκδίκηση, παρουσιάζοντάς την ως κίνηση που διασφάλισε τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων στην εσωκομματική διαδικασία.

«Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έδειξε τον δρόμο της ενότητας, θέτοντας το συλλογικό συμφέρον πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση. Με αυτή τη δύσκολη για την ίδια προσωπικά πολιτική απόφαση διασφαλίστηκε η συμμετοχή όλων των υποψηφίων στην εσωκομματική διαδικασία και η δέσμευσή τους να σεβαστούν το αποτέλεσμά της. Η διαφύλαξη της ενότητας της Παράταξης αποτελεί κοινή ευθύνη και προτεραιότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μήνυμα για τερματισμό των προσωπικών αντιπαραθέσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κλίμα που επικρατεί ενόψει της εσωκομματικής αναμέτρησης, με την ηγεσία να καλεί τους δύο υποψηφίους και τα στελέχη να επικεντρωθούν στην πολιτική αντιπαράθεση επί θέσεων και προτάσεων.

«Η ηγεσία καλεί τους δύο υποψηφίους και όλα τα στελέχη της Παράταξης να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους και να επικεντρωθούν σε πολιτικές θέσεις και προτάσεις, αποφεύγοντας προσωπικές αντιπαραθέσεις και δημόσιες αντεγκλήσεις. Ο σεβασμός στη δεοντολογία, στους θεσμούς και στους κανόνες της εσωκομματικής διαδικασίας είναι υποχρέωση όλων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η ηγεσία δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει ίσους όρους για τους υποψηφίους, καλώντας τα στελέχη που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα να διατηρήσουν τον ενωτικό τους ρόλο.

Ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι όποιος αναδειχθεί μέσα από την ψηφοφορία των μελών θα αποτελέσει τον κοινό υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, με την πλήρη στήριξη της παράταξης.

Συστάσεις και για τις δημόσιες τοποθετήσεις στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει ξεχωριστή αναφορά στις δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών και μελών του κόμματος, τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηγεσία καλεί όσους εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της παράταξης, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό στις θεσμοθετημένες διαδικασίες και στο τελικό αποτέλεσμα.

Καταλήγοντας, ο ΔΗΣΥ διαμηνύει ότι στόχος είναι η ενιαία παρουσία του στις προεδρικές εκλογές του 2028, ανεξαρτήτως του ποιος θα επικρατήσει στην εσωκομματική αναμέτρηση.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα πορευθεί ενωμένος στις Προεδρικές Εκλογές του 2028, με έναν και μοναδικό υποψήφιο και αξιόπιαστη πρόταση διακυβέρνησης. Με στόχο τη νίκη, θα διεκδικήσουμε την εντολή των πολιτών για να υλοποιήσουμε το όραμα και τις πολιτικές του Δημοκρατικού Συναγερμού για τον τόπο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.