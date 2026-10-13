Συμβούλιο Παρακολούθησης ΔΗΣΥ: Ίσες αποστάσεις από όλους τους διεκδικητές για τις Προεδρικές του 2028

Μήνυμα ίσων αποστάσεων απέναντι σε όλους τους διεκδικητές του χρίσματος του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές εκλογές του 2028 στέλνει το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι το έργο και οι προγραμματικές του προτάσεις θα τεθούν ισότιμα στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων.

Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο χαιρετίζει την απόφαση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, να μη διεκδικήσει η ίδια την υποψηφιότητα της παράταξης για την Προεδρία της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς την απόφαση ευθύνης που απαιτεί πολιτικό θάρρος.

Όπως αναφέρει, η κ. Δημητρίου έθεσε την παράταξη πάνω από την προσωπική της διεκδίκηση, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι διεκδικητές θα συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία, θα κριθούν από τα μέλη του κόμματος και θα στηρίξουν όποιον τελικά αναδειχθεί.

«Αυτό σημαίνει ότι η ενότητα έπαψε να είναι σύνθημα και έγινε συγκεκριμένη, κοινή δέσμευση», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η εσωκομματική διαδικασία για την επιλογή του υποψηφίου δεν αναστέλλει την προετοιμασία για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Όπως επισημαίνει, εργάζεται από την πρώτη ημέρα μαζί με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της παράταξης, αλλά και της ατζέντας ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στάση των μελών του Συμβουλίου κατά την εσωκομματική διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι, όπως κάθε στέλεχος του κόμματος, μπορούν να εκφράζουν τις προσωπικές τους επιλογές, με αλληλοσεβασμό και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.

Την ίδια ώρα, διαβεβαιώνει ότι όλες οι αναλύσεις, οι επεξεργασίες και οι προτάσεις του θα είναι διαθέσιμες ισότιμα σε όλους τους διεκδικητές, ώστε εκείνος που θα επιλέξουν τα μέλη να έχει στη διάθεσή του ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο σχέδιο διακυβέρνησης.

Συνεχίζεται η προετοιμασία για το 2028

Σε ό,τι αφορά την προγραμματική προετοιμασία, το Συμβούλιο αναφέρει ότι κατά τη συνεδρία του τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου συζητήθηκε κυρίως το ζήτημα της ακρίβειας και οι επιπτώσεις του στα νοικοκυριά.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν προτάσεις για τη στέγαση, την ενέργεια, τις μεταφορές, την παιδεία, την υγεία και τα τρόφιμα, καθώς και μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

Στην επόμενη συνεδρία θα εξεταστεί η ανάπτυξη ως δεύτερος πυλώνας αντιμετώπισης της ακρίβειας, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, στην απασχόληση, στην καινοτομία, στην αγροτική ανάπτυξη και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η επεξεργασία του κρατικού προϋπολογισμού ανά υπουργείο, υπηρεσία και οργανισμό, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Οκτωβρίου.

Καταλήγοντας, το Συμβούλιο επαναβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διαμόρφωση προγράμματος διακυβέρνησης, με στόχο την ενότητα του ΔΗΣΥ γύρω από τον υποψήφιο που θα αναδείξουν τα μέλη του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.