Ιωαννίδης για απόσυρση Αννίτας: Τι ίσχυε την Πέμπτη το πρωί και πώς η απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ, άλλαξε τα δεδομένα το απόγευμα

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του και κυρίως η στήριξη στον Γιώργο Παμπορίδη, ο κ. Ιωαννίδης επιμένει στις θέσεις του και απορρίπτει τις επικρίσεις περί εξυπηρέτησης συγκεκριμένου πολιτικού αφηγήματος.

Αρχικά, ευχαριστεί όσους τοποθετήθηκαν δημόσια ή επικοινώνησαν προσωπικά μαζί του, ενώ απευθυνόμενος κυρίως σε όσους διαφωνούν καλόπιστα με τις παρεμβάσεις του, υπογραμμίζει ότι η ενότητα στον Δημοκρατικό Συναγερμό προϋποθέτει την ορθή καταγραφή και συζήτηση των γεγονότων.

«Για να υπάρξει ενότητα θα πρέπει να γραφτούν και να συζητηθούν τα γεγονότα σωστά και όχι να είμαστε άφωνοι στα αυτονόητα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αιχμές για το ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας

Ο κ. Ιωαννίδης υποστηρίζει ότι μέχρι το πρωί της περασμένης Πέμπτης, τόσο τα μέλη του ΔΗΣΥ όσο και η κοινωνία δεν γνώριζαν εάν ένας από τους διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος θα συμμετείχε στην εσωκομματική διαδικασία ή θα προχωρούσε απευθείας σε ανεξάρτητη υποψηφιότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρά τις εκκλήσεις που έγιναν επί δύο εβδομάδες από συνεργάτες, φίλους και την ηγεσία του κόμματος, ο συγκεκριμένος υποψήφιος απέφυγε να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

Όπως εκτιμά, ενδεχόμενη ανεξάρτητη κάθοδός του θα μπορούσε να ακυρώσει κάθε προοπτική διεκδίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, προκαλώντας παράλληλα διχασμό στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο επικεφαλής του σκιώδους υπουργικού συμβουλίου υποστηρίζει ότι η αποχώρηση της Αννίτας Δημητρίου από την κούρσα άλλαξε τα δεδομένα, καθώς, κατά την εκτίμησή του, υποχρέωσε πολιτικά τον συγκεκριμένο διεκδικητή να συμμετάσχει στις διαδικασίες του κόμματος και να αποδεχθεί την τελική απόφαση των μελών.

«Από την Πέμπτη το απόγευμα, μετά την απόφαση της Προέδρου να αποσυρθεί, αυτή η απειλή δεν υπάρχει πλέον», σημειώνει.

«Επέλεξε τον δρόμο με το μεγαλύτερο προσωπικό πολιτικό κόστος»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην απόφαση της Αννίτας Δημητρίου, την οποία χαρακτηρίζει γενναία, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη μπροστά σε μια «ασύμμετρη απειλή» για τον Δημοκρατικό Συναγερμό και όχι για την ίδια προσωπικά. Κατά τον κ. Ιωαννίδη, η πρόεδρος του κόμματος επέλεξε, ανάμεσα σε δύο δυσμενείς επιλογές, εκείνη που συνεπαγόταν το μεγαλύτερο προσωπικό πολιτικό κόστος, αλλά τη μικρότερη δυνατή ζημιά για την παράταξη.

«Η γενναιότητα της Προέδρου έγκειται στην επιλογή του δρόμου με το μεγαλύτερο προσωπικό πολιτικό κόστος και τη λιγότερη βλάβη για την παράταξη», αναφέρει.

Επιμένει, μάλιστα, ότι τα όσα περιγράφει αποτελούν, κατά την άποψή του, αδιαμφισβήτητα γεγονότα και όχι προσωπική πολιτική ερμηνεία των εξελίξεων.

Απορρίπτει τις κατηγορίες περί πολιτικού αφηγήματος

Απαντώντας σε όσους αμφισβητούν τα κίνητρα των παρεμβάσεών του, ο Μιχάλης Ιωαννίδης εκφράζει τη λύπη του για την προσπάθεια, όπως υποστηρίζει, να παρουσιαστούν οι αναφορές του ως προσωπικό ή υποκινούμενο αφήγημα.

«Αφηγήματα δεν υπηρέτησα ποτέ για κανέναν και δεν θα αρχίσω να υπηρετώ στα 50 μου χρόνια. Γεγονότα θα καταγράφω, όσο και αν ενοχλούν», τονίζει.

Παράλληλα, απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι η ανάδειξη των συγκεκριμένων γεγονότων εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην ιστορία του Δημοκρατικού Συναγερμού για αρκετά χρόνια.

Εκτιμά, επίσης, ότι η στάση της Αννίτας Δημητρίου θα αποτελέσει μάθημα για τους επόμενους προέδρους του κόμματος.

Θέτει ζήτημα πολιτικής ευθύνης και απολογίας

Στο καταληκτικό μέρος της παρέμβασής του, ο κ. Ιωαννίδης μεταφέρει τη συζήτηση στο ζήτημα της πολιτικής ευθύνης, υποστηρίζοντας ότι αυτή βαρύνει όσους δημιούργησαν τα τετελεσμένα και όχι εκείνους που τα επισημαίνουν ή επιχειρούν να δώσουν διέξοδο.

«Η πολιτική ευθύνη βαραίνει αυτούς που δημιουργούν τα τετελεσμένα και όχι αυτόν που τα επισημαίνει με νηφαλιότητα, ούτε αυτόν που λύνει τον γόρδιο δεσμό», αναφέρει.

Μάλιστα, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μια παραδοχή λάθους και μια έμπρακτη απολογία για όσα συνέβησαν να μπορούσαν να συμβάλουν στην εκτόνωση της εσωκομματικής έντασης.

«Μια αποδοχή του λάθους και μια έμπρακτη απολογία για τα όσα έγιναν θα αποτελούσε διέξοδο; Δεν ξέρω. Είναι όμως η μόνη αξιοπρεπής κατεύθυνση, αν υπάρχει το πολιτικό σθένος», σημειώνει.

Καταλήγει υπενθυμίζοντας ότι, παρά τις διαφωνίες και τις εντάσεις, τα στελέχη και τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού εξακολουθούν να αποτελούν «μια παράταξη, μια οικογένεια».