«Από τα χαμόγελα και τη ζιβανία, στις αλληλοκατηγορίες για το Κυπριακό» – Πως είδε ο τ/κ Τύπος την κοινή παρουσία Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στην Πύλα

«Γενί Ντουζέν»: «Να χαμογελάμε στην Πύλα, να συμφωνούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο τουρκοκυπριακός ενημερωτικός ιστότοπος «Γενί Ντουζέν» φιλοξενεί άρθρο του δημοσιογράφου Τζενκ Μουτλουγιακαλί, με τίτλο «Να χαμογελάμε στην Πύλα, να συμφωνούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», στο οποίο χαρακτηρίζει ενθαρρυντικές δύο πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό: την κοινή παρουσία του Τουφάν Έρχιουρμαν και του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα και τη συνέντευξη του Τουρκοκύπριου ηγέτη στην εφημερίδα «Πολίτης». Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι οι εικόνες από την Πύλα δημιούργησαν ελπίδες, καθώς οι δύο κοινότητες είχαν καιρό να συμμετάσχουν σε κοινή εκδήλωση με επίκεντρο την ειρήνη, επισημαίνει ωστόσο ότι πίσω από το θετικό κλίμα εξακολουθεί να υπάρχει ένταση.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών, ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις προτάσεις που υποβάλλονται και τις απαντήσεις των δύο πλευρών, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, ο Έρχιουρμαν αποδέχθηκε έξι από τις επτά προτάσεις του ΓΓ του ΟΗΕ και ζήτησε περαιτέρω συζήτηση για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι η επιμονή της σε πολιτική δύο κρατών, εκτός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, περιορίζει τα περιθώρια κινήσεων του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Εκτιμά μάλιστα ότι αυτός είναι ο λόγος που ο Έρχιουρμαν αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο «ομοσπονδιακή λύση», παρόλο που αναφέρεται στην πολιτική ισότητα και την εκ περιτροπής προεδρία, στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, παραπέμπουν σε ομοσπονδιακό μοντέλο. Θεωρεί επίσης ότι η στάση αυτή προσφέρει στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τη δυνατότητα να αποφεύγει την ανάληψη ευθυνών για την έλλειψη προόδου.

Επικαλούμενος πρόσφατη παρέμβαση της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, διερωτάται πώς μπορούν οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε ένα συνολικό μοντέλο λύσης όταν αδυνατούν να συνεργαστούν ακόμη και σε ζητήματα όπως τα οδοφράγματα, η αποναρκοθέτηση και η αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Καταλήγει ότι τα Ηνωμένα Έθνη οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες για το ποιος προτείνει τι και ποιος απορρίπτει τις προτάσεις, προειδοποιώντας ότι, εάν συνεχιστούν οι αλληλοκατηγορίες χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, η ειρήνη θα παραμείνει απλώς μια όμορφη φωτογραφία από την Πύλα.

Κίπρις Ποστασί: «Πύλα: Ειλικρίνεια ή επίδειξη; Θα το διαπιστώσουμε τις επόμενες ημέρες»

Η τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα «Κίπρις Ποστασί» φιλοξενεί άρθρο του Ερτσίν Σαχμαράν, με τίτλο «Πύλα: Ειλικρίνεια ή επίδειξη; Θα το διαπιστώσουμε τις επόμενες ημέρες», στο οποίο σχολιάζει τη συνάντηση του Τουφάν Έρχιουρμαν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, διερωτώμενος κατά πόσον το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε θα έχει ουσιαστική συνέχεια. Ο αρθρογράφος τονίζει ότι ο διάλογος και η επικοινωνία είναι σημαντικά, αλλά αποκτούν πραγματική αξία μόνο όταν συνοδεύονται από συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, η προώθηση κοινών αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η αποφυγή της εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης στο περιουσιακό ζήτημα, όπως υποστηρίζει.

Παράλληλα, συνδέει τη συνάντηση στην Πύλα με την επικείμενη σύνοδο COP31 για το κλίμα στην Αττάλεια, στην οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει. Σημειώνει ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και θέτει ερωτήματα για το καθεστώς υπό το οποίο θα παραστεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, το διπλωματικό πρωτόκολλο που θα εφαρμοστεί και το κατά πόσον η παρουσία του θα προκαλέσει νέα διπλωματική κρίση. Υπενθυμίζει προηγούμενες επισκέψεις Ελληνοκύπριων ηγετών στην Τουρκία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος το 2016 δεν παρέστη σε επίσημο δείπνο λόγω της πρόσκλησης που είχε απευθυνθεί και στον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί.

Ο Σαχμαράν διερωτάται επίσης ποια θα είναι η στάση της Άγκυρας και ποια θέση θα έχουν οι Τουρκοκύπριοι στις διπλωματικές διεργασίες, επισημαίνοντας ότι τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις αποτελούν ευκαιρίες προβολής και εκπροσώπησης. Καταλήγει ότι οι επόμενες ημέρες θα δείξουν εάν η θετική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στην Πύλα ήταν αποτέλεσμα ειλικρινούς διάθεσης για συνεργασία ή απλώς μια επικοινωνιακή επίδειξη.

Αβρούπα: «Απρόσκλητος φιλοξενούμενος»

Η εφημερίδα «Αβρούπα» (Ευρώπη), με κύριο τίτλο «Απρόσκλητος φιλοξενούμενος», γράφει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προσκάλεσε όλους τους ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια στις 11-12 Νοεμβρίου, αλλά δεν προσκάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, παρά τις παρεμβάσεις αξιωματούχων της Ένωσης για να τον μεταπείσουν. Η εφημερίδα προσθέτει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι αποφασισμένος να μεταβεί στην Αττάλεια χωρίς πρόσκληση και διερωτάται εάν θα παρουσιαστεί ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ως ηγέτης της «ελληνοκυπριακής διοίκησης νότιας Κύπρου».

Παράλληλα, προβάλλει φωτογραφία των Τουφάν Έρχιουρμαν και Νίκου Χριστοδουλίδη να τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους με ζιβανία στο Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, καθώς και φωτογραφία προιόν τεχνητής νοημοσύνης από την πλατεία του χωριού, όπου εμφανίζονται οι σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ψευδοκράτους. Διερωτάται κατά πόσον οι δύο ηγέτες, που τσούγκριζαν χαρούμενοι τα ποτήρια τους, γιόρταζαν την ανακήρυξη δύο ξεχωριστών και ανεξάρτητων κρατών.

Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η καταγγελία του Τουφάν Έρχιουρμαν στον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απέδωσε καρπούς, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος καταδίκασε έμμεσα την ελληνοκυπριακή πλευρά για παρεμπόδιση των πολιτιστικών, αθλητικών, πολιτικών και διπλωματικών δραστηριοτήτων των Τουρκοκυπρίων.

Χαλκίν Σεσί: «Ο άνεμος της ειρήνης γύρισε αντίθετα»

Η εφημερίδα «Χαλκίν Σεσί» (Φωνή του Λαού), με κύριο τίτλο «Ο άνεμος της ειρήνης γύρισε αντίθετα», γράφει ότι το κλίμα φιλίας και ειρήνης που επικράτησε στο Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα, όπου ο Τουφάν Έρχιουρμαν και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, έφαγαν μαζί και τσούγκρισαν τα ποτήρια τους με ζιβανία, έδωσε τη θέση του σε ψυχρότητα και αμοιβαίες κατηγορίες.

Η εφημερίδα αναφέρεται στη συνέντευξη του Έρχιουρμαν στον «Πολίτη», κατά την οποία υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν του παρέδωσε έγγραφο με 19 σημεία, διαψεύδοντας παράλληλα κατηγορηματικά ότι απέρριψε τη σχετική πρόταση κατόπιν παρέμβασης της Άγκυρας. Ο Έρχιουρμαν τόνισε επίσης ότι δεν αποδέχεται κανένα από τα τέσσερα σημεία της μεθοδολογίας που προτείνει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διευκρίνισε ότι τα 19 σημεία διαβιβάστηκαν προφορικά και όχι γραπτώς, επισημαίνοντας ότι η επιμονή της τουρκοκυπριακής πλευράς στην εκ περιτροπής προεδρία πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία.

«Σταρ Κίπρις»: «Αναμένω απάντηση από τον Χριστοδουλίδη για την εκ περιτροπής προεδρία»

Η «Σταρ Κίπρις» (Αστέρι της Κύπρου), με τίτλο «Αναμένω απάντηση από τον Χριστοδουλίδη για την εκ περιτροπής προεδρία», αναφέρεται στις δηλώσεις του Τουφάν Έρχιουρμαν στον «Πολίτη», σύμφωνα με τις οποίες αναμένει από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να διευκρινίσει εάν αποδέχεται την εκ περιτροπής προεδρία. Ο Έρχιουρμαν διέψευσε επίσης ότι απέρριψε τα 19 σημεία λόγω παρέμβασης της Άγκυρας, ενώ σημείωσε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, εφόσον υπάρξει σύγκλιση επί της μεθοδολογίας. Η εφημερίδα συνοδεύει το δημοσίευμα με φωτογραφία των δύο ηγετών από το Φεστιβάλ Ειρήνης στην Πύλα.

Παράλληλα,, με τίτλο «Το φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στην Πύλα έπειτα από έξι χρόνια προκάλεσε ενθουσιασμό», αναφέρεται στις δηλώσεις του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), Σιλά Ουσάρ Ιντσιρλί, η οποία χαρακτήρισε την εκδήλωση σημαντική ευκαιρία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Τόνισε ότι οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να οικοδομήσουν εκ νέου σχέσεις εμπιστοσύνης και ότι η επανέναρξη των συνομιλιών είναι απαραίτητη για την επίλυση του Κυπριακού, επισημαίνοντας ότι η μακροχρόνια εκκρεμότητα του προβλήματος στερεί από τις νεότερες γενιές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.