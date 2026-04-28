Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση κιγκλιδώματος στην γέφυρα του ποταμού της Έζουσας

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση νέου κιγκλιδώματος στη γέφυρα του ποταμού της Έζουσας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αχέλειας, ενισχύοντας ουσιαστικά την ασφάλεια πεζών και οδηγών που διέρχονται καθημερινά από το σημείο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων και αναβαθμίζει την εικόνα της περιοχής.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας αναφέρει πως συνεχίζουν με έργα μικρά, αλλά σημαντικά, που κάνουν τη διαφορά στην πράξη.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, επενδύουμε σημειώνει σε υποδομές που προστατεύουν, εξυπηρετούν και αναδεικνύουν τα Δημοτικά τους Διαμερίσματα. Ευχαρίστησε τέλος το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τη συνεργασία.